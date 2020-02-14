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На Горецкого Renault влетел в столб: погиб 17-летний пассажир

14.02.2020 09:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний пассажир погиб при столкновении автомобиля со столбом в Минске, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: ГАИ

Авария произошла в ночь на 14 февраля. По предварительной информации, 19-летний водитель Renault ехал по улице Горецкого, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.

В автомобиле ехали четверо несовершеннолетних пассажиров, один из них, 17-летний парень, от полученных травм умер на месте происшествия. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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