На Горецкого Renault влетел в столб: погиб 17-летний пассажир

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний пассажир погиб при столкновении автомобиля со столбом в Минске, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



Фото: ГАИ

Авария произошла в ночь на 14 февраля. По предварительной информации, 19-летний водитель Renault ехал по улице Горецкого, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту.

В автомобиле ехали четверо несовершеннолетних пассажиров, один из них, 17-летний парень, от полученных травм умер на месте происшествия. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия доставлены в больницу.