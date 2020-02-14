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Курс доллара догоняет исторический максимум. Уже можно паниковать?

14.02.2020 09:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Курс доллара с серьезной решимостью догоняет исторический максимум февраля 2016 года. На вчерашних торгах он уже перевалил за 2,2 рубля: от обновления рекорда четырехлетней давности американскую валюту отделила всего одна копейка. TUT.by разобрался, есть ли поводы для паники.

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, доллар с легкостью сможет задать новую высоту: для таких колебаний, бывает, достаточного нескольких часов. Эксперт объясняет, что в Беларуси, начиная с 2017 года, рубль чувствовал себя вполне уверенно: «В 2015-2016 годах снижались реальные доходы населения. И для поддержания уровня жизни люди продавали валюту. Население выступало чистым продавцом. Но и в декабре 2019-го, и в нынешнем январе оно на чистой основе покупало валюту. Предприятия в это время тоже были чистыми покупателями валюты. Это последствия достаточно быстрого роста доходов населения».

В прошлом году реальные доходы выросли примерно на 7%, а номинальные увеличились где-то на 10%. «Эта диспропорция рано или поздно должна была привести к тому, что у народа сначала отпала необходимость продавать валюту для поддержания уровня жизни – он как-то растет за счет зарплат, – продолжает Иосуб. – Дальше должна была появиться возможность покупать валюту, что, собственно, и произошло. Кроме того, наверное, сейчас начинает сказываться уменьшение поступления валюты в страну за счет экспорта нефтепродуктов».

При этом эксперт уверен, что рубль не обвалится: «Даже вряд ли рубль будет падать теми темпами, которыми он падает последние недели. Но тем не менее основной вектор будет таков, что валюта будет дорожать. Но не факт, что она подорожает настолько, что покупка валюты или даже ее хранение на банковских депозитах, которые дают не больше 2% годовых, будет выгоднее, чем хранить деньги на рублевых депозитах. Поэтому, с моей точки зрения, если есть лишние рубли, то их выгоднее положить на рублевый депозит, чем бежать покупать на них валюту». А вот когда беларуский рубль начнет крепнуть, спрогнозировать нельзя.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара с серьезной решимостью догоняет исторический максимум февраля 2016 года. На вчерашних торгах он уже перевалил за 2,2 рубля: от обновления рекорда...
 
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