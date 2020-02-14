Весна пришла? В понедельник в Беларуси до +14°С!









В выходные, 15 февраля и 16 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки будут кратковременными (в основном – мокрый снег, переходящий в дождь). Прогнозируются также слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.





В воскресенье Беларусь окажется под влиянием теплой влажной воздушной массы, поступающей с Западной Европы, а в понедельник, 17 февраля, в стране будет аномально тепло.





Согласно информации Белгидромета, в субботу будет максимум до +5°С, а в воскресенье – до +8°С и даже +10°С по юго-западу.





В понедельник дневная температура в Минске достигнет +11°С. В столице покажется солнце, ожидается дождь и усилится ветер – порывы могут достигать 17 метров в секунду.





Еще теплее будет в Бресте : воздух прогреется во второй половине дня до +14°С. В Гродно ожидается до +12°С, в Гомеле и Могилеве – до +8°С, в Витебске – до +7°С.











