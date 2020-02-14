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«Таких коллабораций в Минске нет». Два бренда - бургеров и пива - открыли заведения по соседству

14.02.2020 10:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлых выходных на Карла Маркса, 21 открылось новое место с латиноамериканской домашней едой, бургерами и пивом. Правда, сказать, что это одно заведение, все-таки нельзя. Два известных бренда: BeerCap (отвечают за напитки) и Sabroso (за латиноамериканскую кухню) объединились, арендовали соседние помещения, прорубили между ними проход и начали принимать гостей, разрешая тем свободно перемещаться с заказами из бара в бистро и наоборот. Кто придумал эту коллаборацию и какие цены в новом месте — в материале.


«Два года я их обхаживал, а потом Sabroso появились в „Гастродворе“»

С основателем бренда BeerCap Русланом Мелешко и владельцами Sabroso Дарьей и Жеаном Франко мы встречаемся в их совместном проекте на Карла Маркса. Бар заработал еще в новогоднюю ночь, латиноамериканское бистро — буквально в прошлые выходные. Собеседники сразу оговаривают, что не ведут вместе бизнес: смеются, что научены опытом, поэтому бухгалтерия у каждого своя.

— Мы партнеры, соседи, друзья, — перечисляет Руслан Мелешко из BeerCap. Он — инициатор этого партнерства, поэтому берется рассказать, как удалось объединить два бренда. — Когда появился первый бар BeerCap на Герцена, понял, что нам нужен партнер с едой. Я умею готовить, долго работал поваром, но для меня было важно, чтобы каждый занимался своим делом. Я разбираюсь в пиве, кто-то готовит с душой. Когда в Молодечно только появилось Sabroso, я загорелся мыслью, что хочу объединиться с ними. Два года я их обхаживал, потом неожиданно они  

 
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На прошлых выходных на Карла Маркса, 21 открылось новое место с латиноамериканской домашней едой, бургерами и пивом. Два известных бренда: BeerCap (отвечают за напитки)...
 
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Полымя
Lida.Info
Единство
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