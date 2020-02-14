С любовью, от ГАИ

Госавтоинспекция города Смолевичи любит проводить добрые и неожиданные мероприятия. Так, в День всех влюбленных сотрудники ОГАИ провели акцию «С любовью к автомобилю, с уважением к ПДД». Акция имела своей целью сформировать у участников дорожного движения взаимную вежливость, а также провести профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В очередной раз инспектор ОГАИ Ирина Стрельцова совместно с активистами ГУО «Средняя школа №3 г. Смолевичи» вышли на улицы города, чтобы провести профилактическое мероприятие.

Изначально школьники сделали своими руками тематические открытки, каждая из которых содержала в себе важные призывы: «Тебя ждут дома», «Не спеши», «Уважай пешеходов».

Подробнее – в ближайшем номере «КС».



























