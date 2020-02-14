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Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы

14.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы, популярных для отдыха влюбленных пар и поездок на выходные, по мнению российских туристов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Помимо Минска в первую десятку вошли Санкт-Петербург, Париж, Калининград, Прага, Екатеринбург, Амстердам, Баку, Ереван, Таллин.

«За Санкт-Петербург и Париж как самые романтичные города Европы россияне отдали по 23% голосов, за Калининград и Минск — по 8%, за Прагу — 7%, за Екатеринбург, Амстердам, Баку и Ереван — по 5% голосов и Таллин — 3%», — отмечают составители списка.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса, проведенного в феврале 2020 года.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Минск вошел в топ-3 самых романтичных городов Европы, популярных для отдыха влюбленных пар и поездок на выходные, по мнению российских туристов. Об этом сообщает...
 
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Полымя
Lida.Info
Единство
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