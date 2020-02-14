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Бал, вечеринки и «свадьба» в «ТриО». Куда сходить в выходные в Витебске влюбленным и не только
Источник материала: Tut.by
В эти выходные витебская афиша полна мероприятий ко Дню святого Валентина. Влюбленных (на самом деле, не только) ждут в арт-пабе «Торвальд», торгово-развлекательном центре «ТриО» и Художественном музее.
Happy Valentines Day
Три дня подряд в «Торвальде» будет живая музыка от витебской группы Jearsy Band.
«Які музычны стыль найвыразней раскажа пра каханне? Лірычная класіка? Рок на аголеных нервах? У самыя рамантычныя лютаўскія дні Jearsy Band прыгатуе вам шматстылёвы музычна-вакальны кактэйль з найсмачнейшых інгрыдыентаў!» — приглашают организаторы.
Резерв столиков: +375 33 399−99−20.
«Свадьба» в «ТриО»
День святого Валентина — самая популярная дата, когда девушки получают предложение руки и сердца. И 15 февраля в «ТриО» будут соединять «узами любви» всех желающих. Неважно, вы только познакомились, получили предложение выйти замуж или уже отметили «серебряную» свадьбу — будут рады всем влюбленным парам.
В программе: музыка, конкурсы, розыгрыш призов (в 18.00). В самом конце невеста бросит букет — так что, незамужние, не пропустите!
День влюбленных в Художественном музее
13.00, холл музея — перформанс любящих сердец. Целую неделю до праздника влюбленные приходили в музей и рисовали на большом ватмане признания в любви. В субботу витебский художник Александр Слепов из этих любительских рисунков сделает настоящее произведение искусства. Вход — свободный.
14.00, зал № 10 — литературный вернисаж. Пригласите свою вторую половинку послушать стихи. Вход — по билету в музей.
15.00 — танцевальный вечер в традициях XIX века. Клуб культурно-исторической реконструкции «Паўночная вежа» приглашает всех на бал. Вход — по билету в музей.
В холле на первом этаже можно сфотографироваться на скамейке для влюбленных и сделать снимок в старинной раме.
Хороших выходных, друзья!
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В эти выходные витебская афиша полна мероприятий ко Дню святого Валентина.
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