Бал, вечеринки и «свадьба» в «ТриО». Куда сходить в выходные в Витебске влюбленным и не только

Источник материала: Tut.by

В эти выходные витебская афиша полна мероприятий ко Дню святого Валентина. Влюбленных (на самом деле, не только) ждут в арт-пабе «Торвальд», торгово-развлекательном центре «ТриО» и Художественном музее.

Happy Valentines Day



Группа Jearsy Band. Фото: vk.com/jearsyband

Где: арт-паб «Торвальд» (ул. Толстого, 1). Когда: 14, 15, 16 февраля, с 19.00. Вход: свободный.

Три дня подряд в «Торвальде» будет живая музыка от витебской группы Jearsy Band.

«Які музычны стыль найвыразней раскажа пра каханне? Лірычная класіка? Рок на аголеных нервах? У самыя рамантычныя лютаўскія дні Jearsy Band прыгатуе вам шматстылёвы музычна-вакальны кактэйль з найсмачнейшых інгрыдыентаў!» — приглашают организаторы.

Резерв столиков: +375 33 399−99−20.

«Свадьба» в «ТриО»



Фото: pixabay.com

Где: «ТриО» (пр. Строителей, 15в). Когда: 15 февраля, 15.00. Вход: свободный.

День святого Валентина — самая популярная дата, когда девушки получают предложение руки и сердца. И 15 февраля в «ТриО» будут соединять «узами любви» всех желающих. Неважно, вы только познакомились, получили предложение выйти замуж или уже отметили «серебряную» свадьбу — будут рады всем влюбленным парам.

В программе: музыка, конкурсы, розыгрыш призов (в 18.00). В самом конце невеста бросит букет — так что, незамужние, не пропустите!

День влюбленных в Художественном музее



Фото: страница Художественного музея во «ВКонтакте»

Где: Художественный музей (ул. Ленина, 32). Когда: 15 февраля, с 13.00. Сколько: на некоторые мероприятия — вход по билетам в музей (для взрослых — 2,6 рубля, для студентов и школьников — 1,3 рубля), на перформанс любящих сердец — свободный вход. Для влюбленных — вход по одному билету на двоих.

13.00, холл музея — перформанс любящих сердец. Целую неделю до праздника влюбленные приходили в музей и рисовали на большом ватмане признания в любви. В субботу витебский художник Александр Слепов из этих любительских рисунков сделает настоящее произведение искусства. Вход — свободный.

14.00, зал № 10 — литературный вернисаж. Пригласите свою вторую половинку послушать стихи. Вход — по билету в музей.

15.00 — танцевальный вечер в традициях XIX века. Клуб культурно-исторической реконструкции «Паўночная вежа» приглашает всех на бал. Вход — по билету в музей.

В холле на первом этаже можно сфотографироваться на скамейке для влюбленных и сделать снимок в старинной раме.

Хороших выходных, друзья!