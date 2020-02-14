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14 февраля – в Берёзовке и Петрикове. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан

14.02.2020 09:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ответить на острые вопросы и решить наболевшие проблемы. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 февраля – в Берёзовке и Петрикове. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан

14 февраля в Березовке Лидского района обращения выслушает помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, а в Петрикове с местными жителями встретится представитель Администрации Президента Алексей Гуйда.

Подобные приемы – взаимополезная практика. Для граждан – это способ заявить о важных проблемах, которые тут же возьмут на контроль, а для власти – весьма действенный способ услышать вопросы, которые волнуют людей, что называется, из первых уст. 

Люди в материале: Алексей Гуйда, Иван Лавринович
 
 
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Новости Беларуси. Ответить на острые вопросы и решить наболевшие проблемы. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан, сообщили в...
 
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