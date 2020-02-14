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«Прямые телефонные линии»

14.02.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

«Прямые телефонные линии»

15 февраля 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­ис­полкоме «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя облисполкома Руслан Викторович ПАРХАМОВИЧ.

Курируемые направления: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов.

Телефон: (8-0222) 50-18-69.

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15 февраля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет заместитель председателя райисполкома Татьяна Ивановна БЕЛЯВСКАЯ.

Телефон: 79­-1-­62.

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15 февраля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ.

Свои вопросы о деятельности Департамента, предоставляемых услугах и их стоимости, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии вы можете задать по телефону: (8-0222) 64­-33-­10.

 
 
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15 февраля 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­ис­полкоме «прямую телефонную линию» проводит заместитель председателя облисполкома Руслан Викторович...
 
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