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«Пошёл за чаем – стал врагом России»: власти РФ второй день говорят про минское кафе. Что?!

14.02.2020 11:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На днях в беларуском фейсбуке появился предельно короткий пост боли о конфликте с продавцом в магазине Минска. Беларуские медиа его проигнорировали, но история разлетелась по крупным российским СМИ – а теперь ее со вчерашнего дня обсуждают даже власти России. 

Пост написал актер «Беларуского свободного театра» Арамаис Миракян. С его слов, кассирша фирменного магазина «Коммунарка» потребовала от парня говорить по-русски, ведь в стране два государственных языка. Услышав отказ, женщина заявила, что позовет на помощь охрану. По итогу Миракян вызвал администрацию магазина, которая принесла свои извинения. Пост набрал 440 лайков, 225 комментариев и 37 репостов. 

Трагическую историю в «Коммунарке» решили рассказать своим читателям ряд российских СМИ: «Лента.ру», «Царьград», «Московский комсомолец» и крупнейшее государственное медиа «РИА Новости». Журналисты изданий нашли забавным, что, во-первых, сотрудница не поняла беларуского языка, а во-вторых, жителя Минска попытались заставить говорить на русском. 

Позже к обсуждению подключился сенатор Игорь Морозов. Он вообще счел, что причиной инцидента стало украинское влияние: «Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Беларуси из-за влияния Украины. Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, – это новое явление, мимо которого руководство Беларуси не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне», – заявил Морозов, его речь процитировала газета «Взгляд».

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Теги: Минск
 
 
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На днях в беларуском фейсбуке появился предельно короткий пост боли о конфликте с продавцом в магазине Минска. Беларуские медиа его проигнорировали, но история...
 
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Полесская правда
Пинский Вестник
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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