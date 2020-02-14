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«Вези меня, мразь». Ургант спародировал вирусное видео с пассажиркой такси
Источник материала: Tut.by
Иван Ургант не остался в стороне от вирусного видео с девушкой и таксистом, которое появилось в Сети пару дней назад, и сделал свою пародию на него.
Напомним, в интернете 12 февраля стало вирусным видео, на котором пассажирка такси кричит на водителя. Девушка с завидной периодичностью повторяет фразу «Вези меня, мразь!», бьет мужчину-водителя и требует доставить ее к месту назначения, мотивируя тем, что ее ждут люди.
В ответ на нецензурную брань водитель спокойно отвечает девушке, что никуда не поедет, и спрашивает, чем он заслужил такое отношение, но в ответ слышит лишь подобные слова:
«Мразь, я сказала вези! Меня люди ждут! Только попробуй не отвези. Тебя найдут, мразь!» — уговаривала девушка.
В какой-то момент, видимо, отчаявшись, девушка попыталась понять причину, по которой таксист отказывается ее везти:
«Это всё потому, что я русская, да, мразь? — кричала девушка.
Полное видео той перепалки
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