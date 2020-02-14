Фейк: разведчик-белорус после смерти стал причиной скандала

Однако польское издание Gazeta Wyborcza пишет, что белорусу Ботяну досталась чужая слава. И что он не "майор Вихрь".









Больше всего эмоций вызывает у россиян легендарный майор Вихрь. «Сколько я работаю экскурсоводом, российские группы всегда задают мне о нем вопросы. Люди постарше знают его особенно хорошо благодаря книге и культовому советскому фильму 1960-х годов „Майор Вихрь". Картина рассказывает о судьбе разведчика-диверсанта (сейчас мы бы назвали его „спецназовцем"), который в 1945 году геройски спас заминированный гитлеровцами Краков от разрушения. Каждый, кто водит российских туристов по Кракову, слышит вопрос, благодарны ли поляки майору Вихрю и помнят ли они, кто спас их город», -- рассказывают краковские экскурсоводы.





Историк и краковский краевед Анджей Хвальба между тем напоминает, что никаких исторических доказательств существования майора Вихря не существует. Нет никаких свидетельств, что эта фигура была чем-то большим, чем плодом советской пропаганды. Создатели четырехчасового фильма стремились не показать факты, а создать патриотическое послание. По сценарию, немцы заложили на территории Кракова сотни взрывных устройств и соединили их в единую систему, чтобы поднять город на воздух при помощи одного детонатора. Предотвратить взрыв помог майор Вихрь.





Эту легенду распространяли и польские коммунисты. «Мы совершенно уверены, что кабель соединен со всеми заминированными в городе объектами. Там установлены устройства, чтобы взорвать их одновременно нажатием одной кнопки», — писал член Гвардии Людовой Юзеф Зайонц в книге «Шли бои» (1965 год). «Советская разведывательная группа перерезала кабель и осторожно приблизилась к форту. (…) Жизнь и город были спасены».









Вихря не существовало, а планы подрыва достопримечательностей Кракова — это миф





«Немцы не собирались взрывать ни театр имени Юлиуша Словацкого, ни главное здание Ягеллонского университета. Конечно, перед отступлением они планировали уничтожить несколько стратегических объектов, мостов или электростанций, но у них не было причин минировать весь город», — объясняет профессор Хвальба.





В отличие от Варшавы Краков изображался в немецкой историографии городом, который испокон веков был германским, что отчасти верно, и еще один момент: здесь не было восстания. Профессор Хвальба вспоминает о визите российских журналистов, которые просили его в 2005 году показать те места, где немцы заложили бомбы. «У российских гостей был подробный план заминированного города. Я сказал им, что историкам н звестны источники, которые бы подтверждали эту легенду», — говорит Хвальба. Пришедшие в изумление журналисты, рассказывает он, включили в снятый в Кракове документальный фильм эту информацию: Вихря никогда не существовало. Эта лента наверняка стала для россиян большой неожиданностью. Но это лишь один аспект темы, а есть и второй.





Вихрем был другой человек





Евгений Березняк, УНИАН





Прообразом отважного майора в книге и фильме послужил Евгений Березняк — скончавшийся четыре года назад украинец, который во время Второй мировой войны был советским разведчиком. Деятельность группы, которой он командовал, вдохновила также польского режиссера Яна Ломницкого, который снял фильм «Спасти город». В одном из своих последних интервью для украинской прессы Березняк вспоминал о дискуссии, завязавшейся в Ягеллонском университете. «Я встал и сказал: „Ответьте, на каком основании вы называете меня оккупантом? Почему вы называете оккупантами мою радистку, которой не было 18 лет, и 1800 советских солдат, павших на улицах Кракова? Когда нас послали в тыл врага, мы знали, что 75% из нас погибнет, но мы летели спасать польскую землю. Когда я закончил говорить, зал взорвался аплодисментами "».





«Российско-украинский спор разворачивается не только вокруг Донецка и Луганска, но и вокруг героев Красной Армии. В ее рядах воевали миллионы украинцев. Евгений Березняк много десятилетий подряд подходил на роль героя, но в 2014 году все изменилось, — говорит украинский историк Микола Манько. — Сейчас Кремль начал искать новую фигуру, которая лучше подойдет к сегодняшнему дискурсу».









Алексей Ботян, ТВ Звезда









Выбор пал на белоруса Алексея Ботяна, который во время Второй мировой войны тоже воевал на восточном фронте, а после войны верно служил Москве. Несколько дней назад на российском государственном телеканале показали прославляющий его фильм под названием «Вымысел исключен». Премьера на канале «Россия 1» совпала со столетним юбилеем Ботяна. Теперь в роли майора Вихря стал фигурировать он, а рассказы о его подвигах распространяют ведущие российские СМИ.





«Благодаря его действиям в 1945 году удалось освободить польский Краков и спасти город от разрушения гитлеровцами. Именно он послужил прототипом для майора Вихря», — можно прочесть на одном из популярных российских порталов для любителей истории. «В подмене героя нет ничего нового. Советская пропаганда умела убирать неудобных персонажей даже с известных всем фотографий», — напоминает сотрудник Польского института международных отношений Лукаш Ясина.



