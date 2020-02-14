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Валютные депозиты на два и три года: какие варианты сейчас есть у вкладчиков

14.02.2020 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале года мы наблюдали падение ставок по депозитам во всех валютах. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась: есть варианты снижения ставок, есть варианты, когда ставки, наоборот, повышают. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в каждом из банков.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады в долларах

В долларовом сегменте максимальное падение ставки составило 1,2% годовых (РРБ-Банк по вкладу на 2 года). Банк БелВЭБ забрал 0,6% годовых, хотя в прошлом месяце добавлял 0,2% годовых, Технобанк забрал 0,2% (в прошлом месяце добавлял 0,5%).

Банк Решение тем временем поднял ставку на 0,4% годовых по депозиту на два года.

Самая высокая ставка среди депозитов в долларах на 2 года — 2,3% годовых (Цептер Банк), на 3 года — 2,0% годовых (Белорусский народный банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Европейский

 2 года 2% (-1,2%), 0,8%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 / 3 года 2,1%/2,3% (-0,3%/-0,3%), 1,8%/2,0%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

 3 года 2,3% (-0,8%), 1,5%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 2% (-), 2%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

1% (-0,2%), 0,8%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

1,5% (-), 1,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

1,3% (-), 1,3%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

1,5% (-), 1,5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,3% (-), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

2,2% (-0,6%), 1,6%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

2,3% (-0,6%), 1,7%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

1% / 1% (-), 1% / 1%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

2% (+0,4%), 2,4%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,9% (-0,3%), 1,6%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

1% (-), 1%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1,75% (-), 1,75%

Технобанк,

е-Фурор

2 года

2,3% (-0,2%), 2,1%

Франсабанк,

Верный расчет ПЛЮС

2 года

1,5% (-), 1,5%

Цептер Банк,

Цептер Соната

2 года

2,5% (-0,2%), 2,3%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Европейский

 2 года 2% (-1,2%), 0,8%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 / 3 года 2,1%/2,3% (-0,3%/-0,3%), 1,8%/2,0%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

 3 года 2,3% (-0,8%), 1,5%

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 2% (-), 2%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

1% (-0,2%), 0,8%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

1,5% (-), 1,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

1,3% (-), 1,3%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

1,5% (-), 1,5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,3% (-), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

2,2% (-0,6%), 1,6%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

2,3% (-0,6%), 1,7%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

1% / 1% (-), 1% / 1%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

2% (+0,4%), 2,4%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,9% (-0,3%), 1,6%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

1% (-), 1%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1,75% (-), 1,75%

Технобанк,

е-Фурор

2 года

2,3% (-0,2%), 2,1%

Франсабанк,

Верный расчет ПЛЮС

2 года

1,5% (-), 1,5%

Цептер Банк,

Цептер Соната

2 года

2,5% (-0,2%), 2,3%

Вклады в евро

В сегменте евро ставки снизили три банка: Банк БелВЭБ — на 0,5% годовых, Белгазпромбанк — на 0,2% годовых (по вкладу на 2 года) и РРБ-Банк — на 0,4% и на 0,6% годовых по вкладу на 2 и на 3 года соответственно.

Самая высокая ставка среди депозитов в евро на 2 года — 1,5% годовых (Цептер Банк), на 3 года — 0,8% годовых (Белагропромбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% (-), 1%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 года 0,1% (-), 0,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

0,8% (-), 0,8%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

0,8% (-), 0,8%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65% (-), 0,65%

Беларусбанк,

Классик

3 года

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

0,7% (-0,5%), 0,2%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,2% (-0,2%), 1%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

3 года

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,4% (-), 1,4%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1% (-), 1%

РРБ Банк,

Free-card

2 года

0,9% (-0,4%), 0,5%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

1,3% (-0,6%), 0,7%

Технобанк,

е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

1,5% (-), 1,5%

Цептер Банк,

Цептер Соната

2 года

1,5% (-), 1,5%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% (-), 1%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 года 0,1% (-), 0,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

0,8% (-), 0,8%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

0,8% (-), 0,8%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65% (-), 0,65%

Беларусбанк,

Классик

3 года

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

0,7% (-0,5%), 0,2%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,2% (-0,2%), 1%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (-), 1,2%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

3 года

0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,4% (-), 1,4%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1% (-), 1%

РРБ Банк,

Free-card

2 года

0,9% (-0,4%), 0,5%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

1,3% (-0,6%), 0,7%

Технобанк,

е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

1,5% (-), 1,5%

Цептер Банк,

Цептер Соната

2 года

1,5% (-), 1,5%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки подняли Белагропромбанк — на 1,4% и на 1,1% годовых по вкладам на 2 и на 3 года соответственно и РРБ-Банк — на 1,25% годовых.

Однако, многие банки снизили ставки, пусть и не так значительно: Альфа-Банк (-0,95% годовых), Беларусбанк (-0,25% годовых по вкладам на 2 и 3 года), Банк БелВЭБ (на 1% годовых), Paritetbank (0,75% годовых) и Технобанк (на 0,3% годовых).

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк, Технобанк), на 3 года — 6,5% годовых (Белинвестбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 24 месяца 6,25% (-), 6,25%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

РРБ Банк,

Безотзывный на 27 месяцев

 2 года 3,75% (+1,25%), 5%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

5,5% (-0,95%), 4,55%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

5,8% (+1,4%), 6,2%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

5,0% (+1,1%), 6,1%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

5,75% (-0,25%), 5,5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

3,75% (-0,25%), 3,5%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

6,5% (-1%), 5,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (-), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

6% (-), 6%

Банк Решение,

Формула успеха

2 года

5% (-), 5%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

4% (-), 4%

Paritetbank,

Капитал

2 года

6,5% (-0,75%), 5,75%

Технобанк,

Новый

2 года

6,8% (-0,3%), 6,5%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

6,0% (-), 6,0%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 24 месяца 6,25% (-), 6,25%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8%

РРБ Банк,

Безотзывный на 27 месяцев

 2 года 3,75% (+1,25%), 5%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

5,5% (-0,95%), 4,55%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

5,8% (+1,4%), 6,2%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

5,0% (+1,1%), 6,1%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

5,75% (-0,25%), 5,5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

3,75% (-0,25%), 3,5%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

6,5% (-1%), 5,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (-), 5,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

6% (-), 6%

Банк Решение,

Формула успеха

2 года

5% (-), 5%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

4% (-), 4%

Paritetbank,

Капитал

2 года

6,5% (-0,75%), 5,75%

Технобанк,

Новый

2 года

6,8% (-0,3%), 6,5%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

6,0% (-), 6,0%
 
 
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