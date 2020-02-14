Валютные депозиты на два и три года: какие варианты сейчас есть у вкладчиков

Источник материала: Tut.by

В начале года мы наблюдали падение ставок по депозитам во всех валютах. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась: есть варианты снижения ставок, есть варианты, когда ставки, наоборот, повышают. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в каждом из банков.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады в долларах

В долларовом сегменте максимальное падение ставки составило 1,2% годовых ( РРБ-Банк по вкладу на 2 года). Банк БелВЭБ забрал 0,6% годовых, хотя в прошлом месяце добавлял 0,2% годовых, Технобанк забрал 0,2% (в прошлом месяце добавлял 0,5%).

Банк Решение тем временем поднял ставку на 0,4% годовых по депозиту на два года.

Самая высокая ставка среди депозитов в долларах на 2 года — 2,3% годовых ( Цептер Банк ), на 3 года — 2,0% годовых ( Белорусский народный банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Европейский 2 года 2% (-1,2%), 0,8% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 / 3 года 2,1%/2,3% (-0,3%/-0,3%), 1,8%/2,0% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 2,3% (-0,8%), 1,5% Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 2% (-), 2% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 1% (-0,2%), 0,8% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 1,5% (-), 1,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 1,3% (-), 1,3% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 1,5% (-), 1,5% Беларусбанк, Классик 3 года 1,3% (-), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 2,2% (-0,6%), 1,6% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 2,3% (-0,6%), 1,7% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1% / 1% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 2% (+0,4%), 2,4% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,9% (-0,3%), 1,6% Дабрабыт, Шчодры 2 года 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1,75% (-), 1,75% Технобанк, е-Фурор 2 года 2,3% (-0,2%), 2,1% Франсабанк, Верный расчет ПЛЮС 2 года 1,5% (-), 1,5% Цептер Банк, Цептер Соната 2 года 2,5% (-0,2%), 2,3%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Европейский 2 года 2% (-1,2%), 0,8% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 / 3 года 2,1%/2,3% (-0,3%/-0,3%), 1,8%/2,0% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 2,3% (-0,8%), 1,5% Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 2% (-), 2% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 1% (-0,2%), 0,8% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 1,5% (-), 1,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 1,3% (-), 1,3% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 1,5% (-), 1,5% Беларусбанк, Классик 3 года 1,3% (-), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 2,2% (-0,6%), 1,6% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 2,3% (-0,6%), 1,7% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1% / 1% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 2% (+0,4%), 2,4% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,9% (-0,3%), 1,6% Дабрабыт, Шчодры 2 года 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1,75% (-), 1,75% Технобанк, е-Фурор 2 года 2,3% (-0,2%), 2,1% Франсабанк, Верный расчет ПЛЮС 2 года 1,5% (-), 1,5% Цептер Банк, Цептер Соната 2 года 2,5% (-0,2%), 2,3%

Вклады в евро

В сегменте евро ставки снизили три банка: Банк БелВЭБ — на 0,5% годовых, Белгазпромбанк — на 0,2% годовых (по вкладу на 2 года) и РРБ-Банк — на 0,4% и на 0,6% годовых по вкладу на 2 и на 3 года соответственно.

Самая высокая ставка среди депозитов в евро на 2 года — 1,5% годовых ( Цептер Банк ), на 3 года — 0,8% годовых ( Белагропромбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 1% (-), 1% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 года 0,1% (-), 0,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 0,8% (-), 0,8% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 0,8% (-), 0,8% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% (-), 0,65% Беларусбанк, Классик 3 года 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 0,7% (-0,5%), 0,2% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,2% (-0,2%), 1% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк, Окно возможностей 3 года 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,4% (-), 1,4% Дабрабыт, Шчодры 2 года 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1% (-), 1% РРБ Банк, Free-card 2 года 0,9% (-0,4%), 0,5% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 1,3% (-0,6%), 0,7% Технобанк, е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет 2 года 1,5% (-), 1,5% Цептер Банк, Цептер Соната 2 года 1,5% (-), 1,5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 1% (-), 1% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 года 0,1% (-), 0,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 0,8% (-), 0,8% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 0,8% (-), 0,8% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% (-), 0,65% Беларусбанк, Классик 3 года 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 0,7% (-0,5%), 0,2% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,2% (-0,2%), 1% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 0,2% / 0,2% (-), 0,2% / 0,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (-), 1,2% Банк Решение, Online-решение 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк, Окно возможностей 3 года 0,01% / 0,01% (-), 0,01% / 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,4% (-), 1,4% Дабрабыт, Шчодры 2 года 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1% (-), 1% РРБ Банк, Free-card 2 года 0,9% (-0,4%), 0,5% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 1,3% (-0,6%), 0,7% Технобанк, е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет 2 года 1,5% (-), 1,5% Цептер Банк, Цептер Соната 2 года 1,5% (-), 1,5%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки подняли Белагропромбанк — на 1,4% и на 1,1% годовых по вкладам на 2 и на 3 года соответственно и РРБ-Банк — на 1,25% годовых.

Однако, многие банки снизили ставки, пусть и не так значительно: Альфа-Банк (-0,95% годовых), Беларусбанк (-0,25% годовых по вкладам на 2 и 3 года), Банк БелВЭБ (на 1% годовых), Paritetbank (0,75% годовых) и Технобанк (на 0,3% годовых).

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,5% годовых ( Белинвестбанк , Технобанк ), на 3 года — 6,5% годовых ( Белинвестбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 24 месяца 6,25% (-), 6,25% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% РРБ Банк, Безотзывный на 27 месяцев 2 года 3,75% (+1,25%), 5% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 5,5% (-0,95%), 4,55% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 5,8% (+1,4%), 6,2% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 5,0% (+1,1%), 6,1% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 5,75% (-0,25%), 5,5% Беларусбанк, Классик 3 года 3,75% (-0,25%), 3,5% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 6,5% (-1%), 5,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (-), 5,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 6% (-), 6% Банк Решение, Формула успеха 2 года 5% (-), 5% Дабрабыт, Шчодры 2 года 4% (-), 4% Paritetbank, Капитал 2 года 6,5% (-0,75%), 5,75% Технобанк, Новый 2 года 6,8% (-0,3%), 6,5% Франсабанк, Верный расчет 2 года 6,0% (-), 6,0%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 24 месяца 6,25% (-), 6,25% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-), 5,8% / 5,8% РРБ Банк, Безотзывный на 27 месяцев 2 года 3,75% (+1,25%), 5% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 5,5% (-0,95%), 4,55% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 5,8% (+1,4%), 6,2% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 5,0% (+1,1%), 6,1% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 5,75% (-0,25%), 5,5% Беларусбанк, Классик 3 года 3,75% (-0,25%), 3,5% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 6,5% (-1%), 5,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 6,5% / 6,5% (-), 6,5% / 6,5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (-), 5,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 6% (-), 6% Банк Решение, Формула успеха 2 года 5% (-), 5% Дабрабыт, Шчодры 2 года 4% (-), 4% Paritetbank, Капитал 2 года 6,5% (-0,75%), 5,75% Технобанк, Новый 2 года 6,8% (-0,3%), 6,5% Франсабанк, Верный расчет 2 года 6,0% (-), 6,0%