Валютные депозиты на два и три года: какие варианты сейчас есть у вкладчиков

В начале года мы наблюдали падение ставок по депозитам во всех валютах. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась: есть варианты снижения ставок, есть варианты, когда ставки, наоборот, повышают. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в каждом из банков.
Вклады в долларах
В долларовом сегменте максимальное падение ставки составило 1,2% годовых (РРБ-Банк по вкладу на 2 года). Банк БелВЭБ забрал 0,6% годовых, хотя в прошлом месяце добавлял 0,2% годовых, Технобанк забрал 0,2% (в прошлом месяце добавлял 0,5%).
Банк Решение тем временем поднял ставку на 0,4% годовых по депозиту на два года.
Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2% (-1,2%), 0,8%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
2,1%/2,3% (-0,3%/-0,3%), 1,8%/2,0%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,3% (-0,8%), 1,5%
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2% (-), 2%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
1% (-0,2%), 0,8%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 года
1,5% (-), 1,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
3 года
1,3% (-), 1,3%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
1,5% (-), 1,5%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,3% (-), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,2% (-0,6%), 1,6%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
2,3% (-0,6%), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1% / 1% (-), 1% / 1%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,2% (-), 1,2%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2% (+0,4%), 2,4%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,9% (-0,3%), 1,6%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,75% (-), 1,75%
Технобанк,
е-Фурор
2 года
2,3% (-0,2%), 2,1%
Франсабанк,
Верный расчет ПЛЮС
2 года
1,5% (-), 1,5%
Цептер Банк,
Цептер Соната
2 года
2,5% (-0,2%), 2,3%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2% (-1,2%), 0,8%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
2,1%/2,3% (-0,3%/-0,3%), 1,8%/2,0%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,3% (-0,8%), 1,5%
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2% (-), 2%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
1% (-0,2%), 0,8%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 года
1,5% (-), 1,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
3 года
1,3% (-), 1,3%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
1,5% (-), 1,5%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,3% (-), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,2% (-0,6%), 1,6%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
2,3% (-0,6%), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1% / 1% (-), 1% / 1%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,2% (-), 1,2%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2% (+0,4%), 2,4%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,9% (-0,3%), 1,6%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,75% (-), 1,75%
Технобанк,
е-Фурор
2 года
2,3% (-0,2%), 2,1%
Франсабанк,
Верный расчет ПЛЮС
2 года
1,5% (-), 1,5%
Цептер Банк,
Цептер Соната
2 года
2,5% (-0,2%), 2,3%
Вклады в евро
В сегменте евро ставки снизили три банка: Банк БелВЭБ — на 0,5% годовых, Белгазпромбанк — на 0,2% годовых (по вкладу на 2 года) и РРБ-Банк — на 0,4% и на 0,6% годовых по вкладу на 2 и на 3 года соответственно.