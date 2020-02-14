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Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Собственный высокоточный навигатор по городам Беларуси и не только. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки в области земельных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запущена мобильная версия детской интерактивной карты MapMinsk – путеводитель уже завоевал популярность у юной аудитории. Теперь белорусы могут до мельчайших подробностей рассмотреть родной дом и улицу, как на знаменитых навигаторах. Только это отечественный ресурс с улучшенным разрешением.
В его основе информация с белорусского спутника, аэрофотосъемки как беспилотных, так и управляемых летательных аппаратов. Уже в марте площадку пополнит информация о неиспользуемом имуществе, о торгах и продажах. К слову, более 450 объектов можно купить за одну базовую величину.
Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Впервые за последние полвека обновили границы регионов. Уже уточнен контур на карте Гродненской, Брестской и Минской областей. На очереди Витебская, Могилевская и Гомельская. В этом году от ведомства правительство ждет активных шагов в повышении экономической эффективности.
Кроме того, предстоит подготовка закона о госпредприятиях, а также глобальная работа над национальным атласом Беларуси.
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Новости Беларуси. Собственный высокоточный навигатор по городам Беларуси и не только. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки в области земельных...
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