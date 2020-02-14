ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес

14.02.2020 11:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Собственный высокоточный навигатор по городам Беларуси и не только. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки в области земельных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес

Запущена мобильная версия детской интерактивной карты MapMinsk – путеводитель уже завоевал популярность у юной аудитории. Теперь белорусы могут до мельчайших подробностей рассмотреть родной дом и улицу, как на знаменитых навигаторах. Только это отечественный ресурс с улучшенным разрешением.

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес

В его основе информация с белорусского спутника, аэрофотосъемки как беспилотных, так и управляемых летательных аппаратов. Уже в марте площадку пополнит информация о неиспользуемом имуществе, о торгах и продажах. К слову, более 450 объектов можно купить за одну базовую величину.

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
За одну базовую величину такой вот механизм законодательно предусмотрен. Кстати, в прошлом году был усовершенствован – за базовую величину можно приобретать на большей территории, чем было до ноября 2019 года. Очень важно создать условия, чтобы эти объекты использовались, развивался или создавался бизнес, новые рабочие места.   

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес

Впервые за последние полвека обновили границы регионов. Уже уточнен контур на карте Гродненской, Брестской и Минской областей. На очереди Витебская, Могилевская и Гомельская. В этом году от ведомства правительство ждет активных шагов в повышении экономической эффективности.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

Кроме того, предстоит подготовка закона о госпредприятиях, а также глобальная работа над национальным атласом Беларуси.  

Люди в материале: Андрей Гаев, Дмитрий Крутой
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Собственный высокоточный навигатор по городам Беларуси и не только. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки в области земельных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исчезнут ли когда-нибудь лужи на осиповичских улицах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика