ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идеальная тройка. Легендарные «знатоки» советской эпохи

14.02.2020 11:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Идеальная тройка. Легендарные «знатоки» советской эпохи
Кадр из фильма

Министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков был известен не только уголовным делом, заведённым на него, и своей внезапной кончиной, но и большой реформой МВД. Правда, советский министр, в отличие от российского, не менял стражам порядка форму и название организации, он пытался создать для народа и самих милиционеров идеал работника правоохранительных органов, чтобы было на кого равняться. 

Для главного фильма о хороших милиционерах команда подбиралась очень тщательно. Первым делом старший редактор Главной редакции литературно-драматических программ Центрального Телевидения Эмилия Каширникова нашла авторов детективов — супружескую пару Лавровых. Почему именно их? Да потому что Александр Лавров до отставки работал следователем в следственном управлении МВД, он не понаслышке знал милицейскую "кухню", и благодаря ему во многих сериях «Знатоков» использовались материалы настоящих уголовных дел, что придавало реалистичности сериалу об идеальных милиционерах.

Зинаида Яновна Кибрит в деле № 6 («Шантаж»). Кадр из фильма

Но, кстати, зрители, которые с первой же серии влюбились в экранные образы следователя Знаменского, инспектора уголовного розыска Томина и эксперта-криминалиста Кибрит, зачастую не отделяли вымысел от реальности, и это доставляло немало хлопот создателям сериала. 

Георгий Мартынюк вспоминал, что не мог без стеснения выйти на улицу — к нему тут же бежал какой-нибудь человек с приветствием: «Пал Палыч Знаменский! Здравствуйте!». Актёр также признавался, что ему частенько приходилось менять железнодорожные и авиабилеты, потому что кассиры, не глядя в паспорт, выписывали ему их на имя Знаменского. 

Александр Николаевич Томин в деле № 1 («Чёрный маклер») Кадр из фильма

Леониду Каневскому и Георгию Мартынюку, игравшим вместе в Театре на Малой Бронной, было сложно выходить на сцену. В одном спектакле актёры должны были изображать двоих заключённых. Конечно, когда Каневский и Мартынюк появлялись перед зрителями в тюремных робах, зал тут же начинал отпускать колкие шуточки. Спектакль практически был сорван.

Знатокам мешками приходили письма со всего Советского Союза. В большинстве из них поклонники не признавались в любви, а просили помочь распутать какое-нибудь замысловатое дело или наказать нерадивых милиционеров. Как вспоминала редактор фильма, ни одно из этих писем ни она, ни актёры не выбросили. Напротив, они самостоятельно отсылали эти прошения советским чиновникам, которые могли бы помочь. 

Пал Палыч Знаменский в деле №4 («Повинную голову…»). Кадр из фильма

Леонид Каневский, которого даже московские гаишники при встрече называли товарищ Томин, так сжился со своей ролью, что однажды, когда к нему в театре подошла женщина с очередной просьбой помочь, поспособствовать разобраться в одном деле в её родном Сухуми, начал всерьёз её расспрашивать, что да как, как ведёт себя милиция, что говорят свидетели. Потом, правда, пришёл в себя, но женщине помог, нашёл ей хорошего юриста.

Идеальная тройка. Легендарные «знатоки» советской эпохи Эра Жеглова. Фильму «Место встречи изменить нельзя» - 35 лет
Надо заметить, что один из самых популярных в Советском Союзе сериалов про милицию в большинстве своём был снят в нескольких комнатах и кабинетах, без массовой стрельбы, без выставленных на всеобщее обозрение убийств, без «ментов-оборотней». Разве могло такое присниться современным «ментам»? Но, к сожалению, постепенно время и «Знатокам» начало диктовать свои правила.

В первых делах «Знатокам» на съёмках помогал высокопоставленный консультант, заместитель министра Щёлокова, генерал-лейтенант Борис ВИКТОРОВ. Именно он наставлял актёров и даже несколько раз привёл на настоящие допросы и дознания. 

Правда, через год, когда вся страна уже знала в лицо Знаменского, Томина и Кибрит, Мартынюка, Каневского и Леждей на разбирательства настоящих дел приглашать перестали — некоторые преступники, завидев «идеальных милиционеров», хотели разговаривать только с ними, а не с реальными стражами правопорядка. 

Следствие ведут знатоки. Кадр из фильма

Леонид Каневский признавался, что довольно скоро почувствовал усталость от одного образа и даже сообщил создателям сериала о своём намерении покинуть съёмки. Делать было нечего, сценаристы придумали, как умрёт майор Томин — по сюжету он погибал в перестрелке. Но, поскольку на экране зрителям только намекнули, но не показали этого, в редакцию тут же полетели письма с просьбами, наставлениями и даже угрозами в случае смерти Томина продать или даже выбросить телевизор. Так что в следующей после своей смерти серии майору Томину пришлось выздороветь.

Когда не стало Леонида Брежнева, покровитель «Знатоков» министр Щёлоков попал в опалу, а вместе с ним не люб начальству стал и сериал — «Знатоков» просто-напросто закрыли. 

Следствие ведут знатоки. Кадр из фильма

Разморозили сериал только спустя три года, в 1985 году, правда, Знаменского, Томина и Кибрит потребовали осовременить. Теперь уже в знаменитом идеальном сериале появляются неидеальные «менты», преступники распоясываются, начинается торговля наркотиками, в итоге кто-то из редакторов предложил арестовать Знаменского и Томина за взятку... В конце концов сериал снова закрыли. 

Третья попытка вернуть на экраны идеальных милиционеров была предпринята уже в 2002 году. Но зрители смогли увидеть только две серии обновлённых знатоков с Леонидом Каневским и Георгием Мартынюком в главных ролях (Эльзы Леждей к тому времени уже не было в живых, её заменила Лидия Вележева). Не успев начаться, проект по воскрешению обновлённых «Знатоков» был закрыт из-за низких рейтингов... Сегодня от легендарных «Знатоков» остались только воспоминания о том, какими виделись в советские времена идеальные милиционеры.

Валентина ОБЕРЕМКО

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 февраля 1971 года на экраны вышла первая серия «Следствие ведут ЗнаТоКи».
 
Новости дня
Новости разные
 
Этнокультурное воспитание учащихся на основе народного творчества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика