Идеальная тройка. Легендарные «знатоки» советской эпохи

Источник материала: Аргументы и факты

Министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков был известен не только уголовным делом, заведённым на него, и своей внезапной кончиной, но и большой реформой МВД. Правда, советский министр, в отличие от российского, не менял стражам порядка форму и название организации, он пытался создать для народа и самих милиционеров идеал работника правоохранительных органов, чтобы было на кого равняться.

Для главного фильма о хороших милиционерах команда подбиралась очень тщательно. Первым делом старший редактор Главной редакции литературно-драматических программ Центрального Телевидения Эмилия Каширникова нашла авторов детективов — супружескую пару Лавровых. Почему именно их? Да потому что Александр Лавров до отставки работал следователем в следственном управлении МВД, он не понаслышке знал милицейскую "кухню", и благодаря ему во многих сериях «Знатоков» использовались материалы настоящих уголовных дел, что придавало реалистичности сериалу об идеальных милиционерах.

Зинаида Яновна Кибрит в деле № 6 («Шантаж»). Кадр из фильма

Но, кстати, зрители, которые с первой же серии влюбились в экранные образы следователя Знаменского, инспектора уголовного розыска Томина и эксперта-криминалиста Кибрит, зачастую не отделяли вымысел от реальности, и это доставляло немало хлопот создателям сериала.

Георгий Мартынюк вспоминал, что не мог без стеснения выйти на улицу — к нему тут же бежал какой-нибудь человек с приветствием: «Пал Палыч Знаменский! Здравствуйте!». Актёр также признавался, что ему частенько приходилось менять железнодорожные и авиабилеты, потому что кассиры, не глядя в паспорт, выписывали ему их на имя Знаменского.

Александр Николаевич Томин в деле № 1 («Чёрный маклер») Кадр из фильма

Леониду Каневскому и Георгию Мартынюку, игравшим вместе в Театре на Малой Бронной, было сложно выходить на сцену. В одном спектакле актёры должны были изображать двоих заключённых. Конечно, когда Каневский и Мартынюк появлялись перед зрителями в тюремных робах, зал тут же начинал отпускать колкие шуточки. Спектакль практически был сорван.

Знатокам мешками приходили письма со всего Советского Союза. В большинстве из них поклонники не признавались в любви, а просили помочь распутать какое-нибудь замысловатое дело или наказать нерадивых милиционеров. Как вспоминала редактор фильма, ни одно из этих писем ни она, ни актёры не выбросили. Напротив, они самостоятельно отсылали эти прошения советским чиновникам, которые могли бы помочь.

Пал Палыч Знаменский в деле №4 («Повинную голову…»). Кадр из фильма

Леонид Каневский, которого даже московские гаишники при встрече называли товарищ Томин, так сжился со своей ролью, что однажды, когда к нему в театре подошла женщина с очередной просьбой помочь, поспособствовать разобраться в одном деле в её родном Сухуми, начал всерьёз её расспрашивать, что да как, как ведёт себя милиция, что говорят свидетели. Потом, правда, пришёл в себя, но женщине помог, нашёл ей хорошего юриста.

В первых делах «Знатокам» на съёмках помогал высокопоставленный консультант, заместитель министра Щёлокова, генерал-лейтенант Борис ВИКТОРОВ. Именно он наставлял актёров и даже несколько раз привёл на настоящие допросы и дознания.

Правда, через год, когда вся страна уже знала в лицо Знаменского, Томина и Кибрит, Мартынюка, Каневского и Леждей на разбирательства настоящих дел приглашать перестали — некоторые преступники, завидев «идеальных милиционеров», хотели разговаривать только с ними, а не с реальными стражами правопорядка.

Следствие ведут знатоки. Кадр из фильма

Леонид Каневский признавался, что довольно скоро почувствовал усталость от одного образа и даже сообщил создателям сериала о своём намерении покинуть съёмки. Делать было нечего, сценаристы придумали, как умрёт майор Томин — по сюжету он погибал в перестрелке. Но, поскольку на экране зрителям только намекнули, но не показали этого, в редакцию тут же полетели письма с просьбами, наставлениями и даже угрозами в случае смерти Томина продать или даже выбросить телевизор. Так что в следующей после своей смерти серии майору Томину пришлось выздороветь.

Когда не стало Леонида Брежнева, покровитель «Знатоков» министр Щёлоков попал в опалу, а вместе с ним не люб начальству стал и сериал — «Знатоков» просто-напросто закрыли.

Следствие ведут знатоки. Кадр из фильма

Разморозили сериал только спустя три года, в 1985 году, правда, Знаменского, Томина и Кибрит потребовали осовременить. Теперь уже в знаменитом идеальном сериале появляются неидеальные «менты», преступники распоясываются, начинается торговля наркотиками, в итоге кто-то из редакторов предложил арестовать Знаменского и Томина за взятку... В конце концов сериал снова закрыли.

Третья попытка вернуть на экраны идеальных милиционеров была предпринята уже в 2002 году. Но зрители смогли увидеть только две серии обновлённых знатоков с Леонидом Каневским и Георгием Мартынюком в главных ролях (Эльзы Леждей к тому времени уже не было в живых, её заменила Лидия Вележева). Не успев начаться, проект по воскрешению обновлённых «Знатоков» был закрыт из-за низких рейтингов... Сегодня от легендарных «Знатоков» остались только воспоминания о том, какими виделись в советские времена идеальные милиционеры.

Валентина ОБЕРЕМКО