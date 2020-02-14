Федерация хоккея проверяет клубы по потолку зарплат. Его устанавливал лично Лукашенко

Трибуны », инспекция посетила уже три команды сильнейшего дивизиона – «Юность», «Неман» и «Динамо-Молодечно». Вот-вот проверяющие приедут в Солигорск к «Шахтеру», после чего отправятся в гости к другим клубам. Последние недели Федерация хоккея Беларуси по инициативе Совета директоров клубов занимается проверкой команд «Париматч-Экстралиги». По информации «», инспекция посетила уже три команды сильнейшего дивизиона – «Юность», «Неман» и «Динамо-Молодечно». Вот-вот проверяющие приедут в Солигорск к «Шахтеру», после чего отправятся в гости к другим клубам.





Что проверяет ФХБ?

Инспекторов интересует соблюдение клубами регламента по потолку зарплат. На этот сезон федерацией установлены следующие финансовые рамки. На зарплату всех игроков отдельному клубу Экстралиги А разрешается тратить от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно. Минимальная зарплата для хоккеиста составляет 1 тысяча рублей, максимальная – 6 тысяч.





Также установлен порядок начисления премий. За каждую победу (в основное время, в овертайме и по буллитам) хоккеистов, тренеров и обслуживающий персонал поощряют в размере 19,5 тысяч на команду. За поражения никаких бонусов не предусмотрено.





Дисциплинарным регламентом федерации предусмотрено и наказание за отступление от перечисленных сумм. За первую провинность могут наложить штраф в размере до 1000 (27 тысяч рублей) базовых величин. В случае неустранения нарушения в порядке и сроках, установленных ФХБ, с клуба могут потребовать уже до 3000 (81 тысяча рублей) базовых величин.





Отметим, что указанные суммы действуют начиная с сезона-2018/19, когда к потолку добавили минимальную зарплату хоккеистов. Цифры согласовывали лично с Александром Лукашенко. По итогу он поставил резолюцию к исполнению, и документ был направлен главе ФХБ Геннадию Савилову, первому вице-президенту НОК Андрею Асташевичу и министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку.













Похоже, у «Немана» проблемы

Однако даже такие фамилии не уберегли белхоккей от нарушений. В ходе проверки серьезные недочеты выявлены у гродненской команды. По нашим сведениям, «Неман» превысил общекомандную сумму выплат примерно на 60 процентов, а зарплата главного тренера Сергея Пушкова оказалась больше максимально разрешенной в 2,5 раза.





Во вторник «Трибуна» связалась с заместителем генерального директора «Немана» Анатолием Варивончиком. Клубный босс не стал отрицать прошедшую проверку, но вдаваться в подробности не стал.





– Эту информацию клуб отдает в федерацию хоккея. Если вы пишете про спорт, то и пишите про спорт. Зачем вам это нужно? Если пишете про спорт, то пишите, как мы играем. Наверное, это не ваши вопросы – мы отчитываемся перед федерацией, а не перед вами, – заявил босс «Немана».





Отметим, что параллельно Варивончик занимает пост заместителя председателя федерации хоккея.





Что сказали в ФХБ?

Чтобы узнать подробности проверки в Гродно, мы обратились в федерацию. Однако и там не удалось получить внятный ответ.





«Совет директоров клубов Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», состоявшийся 21 января, санкционировал мониторинг финансово-экономической деятельности клубов «Париматч-Экстралиги». Мониторинг только что стартовал, комиссия успела проверить ХК «Неман» (Гродно), ХК «Юность-Минск» и ХК «Динамо-Молодечно».





Отчет по итогам комиссия представит после того, как будет проведен мониторинг всех клубов. В любом случае, те или иные меры к клубам, допустившим нарушения, будут применены в строгом соответствии с Дисциплинарным регламентом Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», – ответила пресс-служба ФХБ.









Нарушения нашли и у «Юности»

Чтобы прояснить ситуацию о причинах начавшейся проверки, «Трибуна» вышла на связь с остальными руководителями четверки сильнейших клубов страны. Как оказалось, инспекция нашла недочет и у чемпиона Беларуси. Правда, в самой «Юности» большой проблемы в этом не видят. Слово председателю клуба Михаилу Шишову:





– Отношение к проверкам у меня абсолютно нормальное. Есть регламент, который должны соблюдать все клубы. Прошел Совет директоров, где инициировали проверку, которую сейчас проводит федерация. Насколько понимаю, в первую очередь она коснулась первой четверки, а затем займутся остальными командами.





Расцениваю эти проверки, как момент что-то поправить, сверить знаменатели. Если нужно, то что-то привести в соответствие с правилами – не ошибается тот, кто ничего не делает. Проверки должны иметь систематический характер – все команды обязаны находиться в одном правовом поле, чтобы не существовало никаких дополнительных соглашений, а все цифры были прописаны по закону в контракте.





Если говорить, что где-то у кого-то что-то нашли, то узнаю все из новостей . Никаких протоколов и актов не видел. Что у других клубов, какие нарушения у «Немана», я не знаю. Не готов ответить на этот вопрос. Лучше обратитесь в федерацию. Я не член дисциплинарного комитета, поэтому не знаю, кого могли оштрафовать, если вообще заседание было.





– Если у клуба нашли нарушения, то что делать с деньгами, которые выплатили не по регламенту? Стоит возвращать их в бюджет?





– Мое мнение, все должны соблюдать регламент и ничего не превышать, чтобы вообще таких вопросов не возникало. Это самое главное. Когда не будет превышений, не нужно думать, сколько возвращать. Все клубы должны четко исполнять регламент. Это мое кредо по жизни.





– Есть информация, что и в вашем клубе нашли нарушение.





– Не соглашусь с вашей формулировкой. Есть вопрос по одному хоккеисту «Юниора», однако там спорная ситуация. Я не считаю это нарушением. Контракт с игроком подписали не в этом сезоне. По действующему законодательству, на момент заключения соглашения все было в рамках регламента. Закон обратной силы не имеет, поэтому сейчас ведем с федерацией консультации по этому поводу. Пока находимся в процессе подхода к общему знаменателю. Никто не против замечаний со стороны ФХБ, но нужно юридически грамотно разобраться.





– Вообще общая сумма контрактов в вашей команде близка к максимальным 100 тысячам рублей в месяц?





– Зазор есть всегда. Стараемся, чтобы он был. Почему? Иногда по ходу сезона необходимо усилиться, место для маневра должно быть. Да и придумывать всякие обходные схемы мы не собираемся – все согласно регламента. Понятно, есть разные пути, но «Юность» работает в правовом поле.





– Не возникали вопросы в процессе переговоров с новичками, что в некоторых клубах предлагают лучше условия, чем максимально позволенные?





– Такого точно не было. У нас в этом направлении работают тренерский штаб, начальник команды, спортивный директор. Такого нет, чтобы я с кем-то общался напрямую. Есть люди, которые этим занимаются. Но такого не слышал, что где-то кто-то просил больше разрешенного регламентом.





Однако пожелания у хоккеистов есть всегда :). Но к чему они привязаны? Кто-то хочет в ВХЛ, КХЛ, НХЛ. Но требования должны быть чем-то обоснованы.





– Вместе с Молодечно «Юность» является фармом минского «Динамо». Получается, что те хоккеисты, которых отправляют к вам, не подпадают под потолок зарплат...





– Да, у них двусторонние контракты с «Динамо», но регламенту этому не противоречит. Получается, что в общую сумму зарплат они не входят. Однако стоит заметить, что хоккеисты не освобождены от других требований регламента – ограничения по возрастным игрокам, легионерам и так далее.





Но это далеко не главная проблема. Несколько раз за сезон попадали в неприятную ситуацию, когда «Динамо» неожиданно забирало игроков обратно. К примеру, «Юность» через несколько часов вылетает на матч Лиги чемпионов, а нам говорят, что кто-то из хоккеистов не полетит.





Заменить ребят по выездным спискам и документам просто не успевали. Да и что делать тренерскому штабу, который наигрывал определенные сочетания? Также отмечу, что в «Динамо» играет восемь наших воспитанников. При этом они перешли бесплатно, без выплат компенсаций.





К примеру, если молодой хоккеист из другой команды заключает контракт с «Динамо», то прежний клуб получает деньги.





– Вообще потолок зарплат нужен нашем хоккею?





– Знаете, сколько людей – столько мнений. Поэтому на этот вопрос отвечать я не буду. Люди могут трактовать мой ответ по-разному.





Молодечно не дотягивает до потолка

Проверка, которая заняла всего несколько часов, побывала и в офисе «Динамо-Молодечно». В клубе уверены, что никаких проблем нет и даже не постеснялись озвучить ежемесячные траты на зарплату. Об этом рассказал начальник команды Дмитрий Мельник:





– Да, у нас провели проверку. Результаты пока неизвестны, на сегодняшний день федерация по этому поводу ничего не говорила. Могу сказать от себя, уверен, что у нас все будет хорошо.





– Насколько известно, Совет директоров санкционировал проверку. Что послужило поводом?





– Считаю, что формулировка вопроса про санкционирование неправильная. Мы требовали, а ничего не санкционировании. Ни в прошлом сезоне, ни в этом нас никто не проверял по потолку зарплат. Во времена Семена Шапиро, наоборот, проверяли каждый месяц. Да, было сложно, бухгалтерия постоянно отчитывалась, но тогда даже никто не мог подумать, что кто-то нарушает установленные цифры.









– Какие основания были у Совета требовать проверку?





– В прошлом и текущем сезоне были косвенные улики, что некоторые клубы не соблюдают требования регламента.





– И в чем это проявлялось?





– Приведу пример. Ведем переговоры с топовыми хоккеистами, предлагаем максимально разрешенные условия. А мне в ответ предлагают к контракту подписать дополнительные соглашения, которые были у ребят в прежних клубах. Были такие разговоры, которые указывали, что некоторые клубы не соблюдают регламент.





– Кто в таком случае должен отвечать?





– Думаю, руководство клуба. Оно ведь подписывает контракты и допсоглашения. Наказание должно быть серьезным, вплоть до возврата денег в бюджет государства, которые платили сверх разрешенной нормы.





Все положения по потолкам зарплат согласовывали с главой государства. Насколько знаю, был тяжелый разговор. Президент требовал, чтобы зарплаты были небольшие, а хоккеисты имели возможность заработать премиальные за счет высоких результатов.





Мы знали, что есть правила, которые нужно соблюдать, но, возможно, кто-то посчитал, что он выше закона. Значит, нужно спросить за это. Кроме регламента и федерации существуют и государственные органы, которые могут подключиться к разбирательству по нарушениям. Они тоже имеют право требовать выполнения закона.





Тем более, что на Совете директоров один из руководителей признался, что в его клубе есть нарушения – подписывали дополнительные соглашения к контрактам (якобы на оплату квартир). Это слышали все присутствующие. Мне непонятно, почему с тех пор за три недели от федерации не поступило никаких решений.





Клубам скоро снова платить зарплату, но что делать тем, у кого существуют нарушения? Выплачивать по-новому или по-старому? Чем больше решение оттягивают, тем только усугубляют ситуацию. Со стороны складывается впечатление, что хотят что-то утаить, кого-то выгородить. Но ведь руководитель признал нарушения. Зачем держать в тайне?





– Если брать регламент по потолку зарплат, то «Динамо-Молодечно» и «Юность» могут упрекнуть в том, что они получают хоккеистов из минского «Динамо», зарплаты которых не подпадают под лимит.





– Соглашусь, пункт в регламенте абсолютно несправедливый. Но ни я, ни «Юность» не принимали это решение два года назад, ничего не просили для себя. В прошлом сезоне Молодечно не являлось фарм-клубом. Если бы знали в начале сезона, что правила другие, то, возможно, и не были бы фармом.





Вообще, это решение принимали в интересах «Динамо», потому что ему надо куда-то отправлять игроков без практики. При этом больше всего хоккеистов, находящихся в этой команде, принадлежат или «Юности», или «Динамо-Молодечно». Там нет игроков, которые имеют принадлежность к «Неману» или «Гомелю». Есть два хоккеиста из «Шахтера», но они скоро вернутся в Солигорск.





Поэтому «Динамо» выбрало фармом нас и «Юность». Конечно, может, это не совсем справедливо, но другого варианта я не вижу. Заметьте, к нам приходят не Кросби с Овечкиным. В «Динамо-Молодечно» не отправляют игроков, которые в одиночку могут решить исход матча. Это ведь не Костицын или кто-то из других лидеров «Динамо».





– Напоследок не могу не спросить, лимит по зарплатам вообще необходим белорусскому хоккею?





– Он имеет право на жизнь, как и возрастной лимит. Это останавливает «гонку вооружений». Просто получится, если есть деньги в клубе, то будет хорошая команда. Тогда полностью потеряем спортивный принцип. К примеру, если у «Динамо-Молодечно» была бы куча денег, то не играло бы ни одного молодого хоккеиста.





Зачем они, когда решаем другие вопросы? Будут играть бюджеты и не увидим работу тренеров, менеджеров. В истории нашего хоккея уже были моменты, когда клубы подписывал всех игроков, которых хотели, имея неограниченные бюджеты.





Команды должны находиться в примерно равных условиях. Сейчас у клубов примерно одинаковые зарплаты и бюджеты – 100 тысяч в месяц могут найти все участники Экстралиги А. Когда будет потолок в 300 тысяч или вообще не будет, мы не сможем конкурировать с такими клубами, которые могут себе это позволить. Сегодня «Динамо-Молодечно» даже до потолка зарплат не дотягивает – у нас 80 тысяч. Если кому-то таких денег не хватает, то это их проблемы.









«Шахтер» что-то расскажет после доклада ФХБ

Директор «Шахтера» Юрий Будько оказался менее категоричным. Разговор с боссом «горняков» получился недолгим.





– Я не люблю говорить раньше времени о чем-то. Сейчас федерация проводит проверки. И у нас они ожидаются. Когда все проверят, тогда можно о чем-то говорить. Пока не вижу тему для разговора, чтобы раньше времени поднимать шум. После проверок, может, соберут исполком или руководителей клубов и доложат результаты, только затем можно поднимать вопрос. Поэтому извините, на данный момент ничего говорить не намерен.





– Если абстрагироваться от проверок, то потолок вообще необходим?





– Тут двоякая ситуация. С одной стороны, для развития хоккея потолок, наверное, скорей всего не нужен. Хоккей – это рынок, поэтому квалифицированные игроки должны оставаться в Беларуси, а не уезжать за границу в поискать бОльших денег.





С другой стороны, если брать зарплаты, то, может, и оправдывается наличие потолка. Не могу однозначно ответить. У меня есть два мнения.





– Имея потолок зарплат уже не первый год, комплектоваться стало легче или сложнее?





– Смотря, какие стоят задачи перед клубом. Если они высокого плана, то сложности возникнут при любых зарплатах. Чем больше можем предложить контракт, тем квалифицированнее хоккеисты могут приехать из иностранных чемпионатов. Не могу пока ничего говорить. Извините.