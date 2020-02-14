Еще один супербуллит! Швед забросил даже круче Панарина

Источник материала: Tut.by

Шведский форвард швейцарского «Давоса» Маттиас Теденбю забросил невероятный буллит в послематчевой серии против «Амбри-Пиотты».



Фото: HC Davos

Теденбю докатился до ворот и подбросился шайбу вверх, после чего, не дав ей упасть, бросил в верхний угол. Получилось даже более впечатляюще, чем невероятный гол Панарина .

«Давос» в итоге одержал победу в серии и выиграл 3:2.