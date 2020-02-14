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Еще один супербуллит! Швед забросил даже круче Панарина
Источник материала: Tut.by
Шведский форвард швейцарского «Давоса» Маттиас Теденбю забросил невероятный буллит в послематчевой серии против «Амбри-Пиотты».
Теденбю докатился до ворот и подбросился шайбу вверх, после чего, не дав ей упасть, бросил в верхний угол. Получилось даже более впечатляюще, чем
«Давос» в итоге одержал победу в серии и выиграл 3:2.
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Шведский форвард швейцарского «Давоса» Маттиас Теденбю забросил невероятный буллит в послематчевой серии против «Амбри-Пиотты».
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