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США обвинили Дерипаску в отмывании денег для Путина

14.02.2020 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин США объяснил введение санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира Путина. Кремль и сам Дерипаска это, естественно, опровергают.



Минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски на основании сообщений о том, что российский миллиардер отмывал деньги для президента России Владимира Путина. Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившаяся с письмом, направленном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски.

В этом письме подчеркивается, что в 2016 году Дерипаска был «по сообщениям, идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».

«Они не предоставляют никаких фактов. Только догадки, слухи и болтовня», — заявил по этому поводу в интервью FT сам Дерипаска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил изданию: «Это неправда».

 
 
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Минфин США объяснил введение санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира...
 
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