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США обвинили Дерипаску в отмывании денег для Путина
Источник материала: Партизан
Минфин США объяснил введение санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира Путина. Кремль и сам Дерипаска это, естественно, опровергают.
Минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски на основании сообщений о том, что российский миллиардер отмывал деньги для президента России Владимира Путина. Об этом
В этом письме подчеркивается, что в 2016 году Дерипаска был «по сообщениям, идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».
«Они не предоставляют никаких фактов. Только догадки, слухи и болтовня», — заявил по этому поводу в интервью FT сам Дерипаска.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил изданию: «Это неправда».
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Минфин США объяснил введение санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира...
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