|
Снова вместе. Соболенко вернула в команду Турсунова
Источник материала: Tut.by
По информации SPORT.TUT.BY, первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов возобновили сотрудничество перед турниром в Дубае (призовой фонд — 2,6 млн долларов). Информацию подтверждает и
Напомним, Дмитрий Турсунов стал тренировать Арину Соболенко летом 2018 года, когда она была 46-й ракеткой мира. Под руководством Турсунова Соболенко впервые в карьере сыграла финал на турнирах WTA категории «Премьер» — как раз в июне 2018-го в Истборне, а позже добыла пять одиночных титулов: в Нью-Хейвене и Ухане — в 2018-м, в Шэньчжэне, Ухане и Чжухае — в 2019-м. Кроме того, в этот период Арина дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.
В сезоне 2019 года Соболенко и Турсунов часто конфликтовали.
— Мы ругались. Я читал нотации Арине, —
В мае 2019-го на турнире в Риме Турсунов не тренировал Арину, так как после очередной ссоры стороны решили сделать паузу. В августе в Нью-Йорке Арина и Дмитрий снова поругались, после чего Турсунов
Через день игрока и тренера примирил бывший глава Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин. Воссоединение Арины и Дмитрия привело к завоеванию двух трофеев в одиночном разряде и
В декабре 2019-го во время предсезонного сбора в Минске Арина и Дмитрий
В 2020 году без Турсунова в команде Арина Соболенко не смогла защитить титул в Шэньчжене, сыграла в полуфинале в Аделаиде, где добилась победы над Симоной Халеп, и выбыла в первом раунде открытого чемпионата Австралии. Без учета матча за сборную Арина одержала 4 победы в 7 поединках.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации SPORT.TUT.BY, первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов возобновили сотрудничество перед турниром в Дубае (призовой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)