Снова вместе. Соболенко вернула в команду Турсунова

Источник материала: Tut.by

По информации SPORT.TUT.BY, первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов возобновили сотрудничество перед турниром в Дубае (призовой фонд — 2,6 млн долларов). Информацию подтверждает и «Прессбол» . Это третий раз за менее чем два года, когда Турсунов стал тренером Соболенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, Дмитрий Турсунов стал тренировать Арину Соболенко летом 2018 года, когда она была 46-й ракеткой мира. Под руководством Турсунова Соболенко впервые в карьере сыграла финал на турнирах WTA категории «Премьер» — как раз в июне 2018-го в Истборне, а позже добыла пять одиночных титулов: в Нью-Хейвене и Ухане — в 2018-м, в Шэньчжэне, Ухане и Чжухае — в 2019-м. Кроме того, в этот период Арина дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.

В сезоне 2019 года Соболенко и Турсунов часто конфликтовали.

— Мы ругались. Я читал нотации Арине, — рассказал нам Турсунов. — Проговаривал вещи, которые, на мой взгляд, мы должны были менять с начала года. Высказывал ей претензии и оставался неуслышанным. Мои слова воспринимались Ариной неправильно — как личное оскорбление. <…> Вероятно, я перегнул палку.

В мае 2019-го на турнире в Риме Турсунов не тренировал Арину, так как после очередной ссоры стороны решили сделать паузу. В августе в Нью-Йорке Арина и Дмитрий снова поругались, после чего Турсунов объявил через Instagram о расставании с теннисисткой . Соболенко, в свою очередь, попрощалась с тренером в своем посте в Instagram.

Через день игрока и тренера примирил бывший глава Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин. Воссоединение Арины и Дмитрия привело к завоеванию двух трофеев в одиночном разряде и парному титулу на US Open . Попутно Арина одержала первую победу в сезоне над игроком из топ-10 в поединке против Кики Бертенс, а позже переиграла первую ракетку мира Эшли Барти и еще раз — Кики Бертенс. Кроме того, Арина победила в 10 из 11 последних матчей в 2019 году.

В декабре 2019-го во время предсезонного сбора в Минске Арина и Дмитрий разошлись во второй раз. В команде теннисистки нам сообщили, что она рассматривала несколько кандидатов на роль тренера, в том числе трудившихся с игроками из топ-10 специалистов. Пока шли поиски, тренером Арины выступал ее спарринг-партнер Антон Дубров. Вместе с ним и тренером по физподготовке Джейсоном Стейси, пополнившим команду Соболенко именно при Турсунове, Арина провела подготовку к сезону.

В 2020 году без Турсунова в команде Арина Соболенко не смогла защитить титул в Шэньчжене, сыграла в полуфинале в Аделаиде, где добилась победы над Симоной Халеп, и выбыла в первом раунде открытого чемпионата Австралии. Без учета матча за сборную Арина одержала 4 победы в 7 поединках.