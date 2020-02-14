Клубы не отпускают игроков в сборную Беларуси: в ней осталось 5 человек

6 февраля главный тренер сборной Михаил Мархель назвал 26 футболистов, которые в конце февраля должны отправиться на тренировочный сбор и провести два товарищеских матча против Узбекистана и Болгарии (23 и 26 февраля соответственно).





В течение недели после объявления состава отпускать своих игроков в сборную поочередно отказались БАТЭ, "Шахтер" и "Динамо-Брест". Проблема в том, что игроки этих клубов составляют 80% всей сборной в ее нынешнем виде. Если убрать из состава представителей Борисова, Солигорска и Бреста, сборная Беларуси выглядит следующим образом:





Вратарь: Максим Плотников ("Динамо-Минск")





Защитники: Максим Швецов ("Динамо-Минск")





Полузащитники: Никита Корзун ("Вилафранкенеше", Португалия), Иван Бахар, Владислав Климович (оба – "Динамо-Минск")





Претензии клубов заключаются в несогласованной с ними датой сбора и матчей, которая не прописана в международном календаре ФИФА. Сейчас все три команды, отказавшиеся отпускать своих футболистов, находятся на сборах в Турции, где готовятся к новому сезону. Сборная будет играть и тренироваться сначала в ОАЭ, а после в Болгарии. Долгие перелеты – еще одна причина отказа.





"Трибуна". "Со своей стороны просим рассмотреть возможность отмены учебно-тренировочных мероприятий и направить денежные средства на уставную деятельность АБФФ: развитие и популяризация детского и массового футбола", – говорится в сообщении пресс-службы брестского "Динамо", сообщает





Международное футбольное право не обязывает отпускать игроков в сборные на те даты, что не прописаны в календаре ФИФА. Из-за этого речь о приглашении белорусских футболистов из чемпионатов России и Казахстана даже не шла.





Теоретически на сборы могут вызвать игроков из других белорусских клубов, но проблема в том, что прямо сейчас в Турции находятся "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ", "Витебск", "Городея", "Минск", "Рух" и "Славия". Они вряд ли поехали туда для того, чтобы тренироваться в усеченном составе.





В Беларуси остались "Слуцк", "Неман", "Энергетик-БГУ" и "Белшина". Даже если представить, что игроки этих клубов могут приехать в сборную, возникает главный вопрос: это точно то, что нужно Беларуси для успешной подготовки к весенним матчам с Грузией в Лиге наций?





Напомним, белорусы и грузины сыграют в полуфинале Лиги нацией 26 марта в Минске.







