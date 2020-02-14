Чтоб «не стоять на коленях». Лукашенко рассказал, что будет с нефтью и интеграцией

Источник материала: Ежедневник



фото: bdg.by

Президент заявил, что Беларусь будет продолжать поиск альтернативных поставщиков нефти. При этом обсуждение интеграционных дорожных карт с Россией продолжится.

Об этом Лукашенко заявил по время поездки по Гомельской области 14 февраля. По его словам, работа по диверсификации нефтяных поставок будет продолжена, чтобы «не стоять каждый год на коленях» перед Россией. Минск намерен искать альтернативных поставщиков, даже если нефть у них будет дороже.

Президент также рассказал, что получал намеки от руководства России: присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, пишет Бел та. Лукашенко высказал убежденность, что ни российский, ни белорусский народы этого не желают.

Тем не менее, интеграционная тематика из белорусско-российских переговоров не уйдет. Стороны будут продолжать работу над интеграционными «дорожными картами». Однако при этом достигнута договоренность не затрагивать тему создания наднациональных органов.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - считает Лукашенко, уточнивший, что речь идет о «чисто экономических» вопросах интеграции.