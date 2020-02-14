ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтоб «не стоять на коленях». Лукашенко рассказал, что будет с нефтью и интеграцией

14.02.2020 13:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Чтоб «не стоять на коленях». Лукашенко рассказал, что будет с нефтью и интеграцией

фото: bdg.by

Президент заявил, что Беларусь будет продолжать поиск альтернативных поставщиков нефти. При этом обсуждение интеграционных дорожных карт с Россией продолжится.

Об этом Лукашенко заявил по время поездки по Гомельской области 14 февраля. По его словам, работа по диверсификации нефтяных поставок будет продолжена, чтобы «не стоять каждый год на коленях» перед Россией. Минск намерен искать альтернативных поставщиков, даже если нефть у них будет дороже.

Президент также рассказал, что получал намеки от руководства России:  присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, пишет Белта. Лукашенко высказал убежденность, что ни российский, ни белорусский народы этого не желают.

Тем не менее, интеграционная тематика из белорусско-российских переговоров не уйдет. Стороны будут продолжать работу над интеграционными «дорожными картами». Однако при этом достигнута договоренность не затрагивать  тему создания наднациональных органов.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - считает Лукашенко, уточнивший, что речь идет о «чисто экономических» вопросах интеграции.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент заявил, что Беларусь будет продолжать поиск альтернативных поставщиков нефти. При этом обсуждение интеграционных дорожных карт с Россией продолжится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая практика визитов Лукашенко: Встряхнуть весь город и окрестности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика