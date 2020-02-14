Новая практика визитов Лукашенко: Встряхнуть весь город и окрестности













По сведениям авторов сообщения, за практику возьмут накануне приезда первого лица страны хорошенько прошерстить предприятия и организации района. Проедут по ним люди непростые: глава АП, председатель КГК и прочие большие чиновники. А там и Лукашенко.





Надо понимать, первое лицо страны желает, чтобы к его приезду успели подготовиться. Чтобы без экспромтов.











