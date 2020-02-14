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Новая практика визитов Лукашенко: Встряхнуть весь город и окрестности

14.02.2020 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Именно под таким девизом теперь будет проходить каждый визит Лукашенко в регионы, сообщает Телеграм-канал Пул первого.




По сведениям авторов сообщения, за практику возьмут накануне приезда первого лица страны  хорошенько прошерстить предприятия и организации района. Проедут по ним люди непростые: глава АП, председатель КГК и прочие большие чиновники. А там и Лукашенко. 

Надо понимать, первое лицо страны желает, чтобы к его приезду успели подготовиться. Чтобы без экспромтов.
 
 
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Именно под таким девизом теперь будет проходить каждый визит Лукашенко в регионы, сообщает Телеграм-канал Пул первого.
 
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Слуцк Город
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