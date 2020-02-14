Горецкий РОВД – о незаконном хранении оружия

Источник материала: Горецкий вестник

С 8 февраля по 16 марта на территории Горецкого района проводятся мероприятия по профилактике и пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Горецкий РОВД напоминает гражданам о необходимости принятия своевременных мер по регистрации огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ, а также напоминает об освобождении от уголовной ответственности при добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Законодательством Республики Беларусь за незаконное хранение и использование огнестрельного, газового, пневматического, холодного, метательного оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. За незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет.

Для добровольной сдачи оружия и боеприпасов, Вы можете обратиться в Горецкий РОВД к оперативному дежурному либо непосредственно к участковому инспектору милиции, а также другой орган внутренних дел по месту непосредственного жительства.

Основные нарушения в сфере оборота оружия и боеприпасов за которые наступает административная ответственность

Статья 17.2. Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы.

Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы из такого оружия, — влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин с конфискацией оружия и боеприпасов к нему или без конфискации, с лишением специального права либо без лишения специального права.

Статья 23.46. Незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия.

Незаконные ношение либо перевозка газового, пневматического или метательного оружия — влекут наложение штрафа в размере от восьми до десяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Статья 23.47. Незаконные действия в отношении холодного оружия.

Незаконные ношение либо перевозка холодного оружия — влекут наложение штрафа в размере от двух до шести базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Статья 23.48. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями.

1. Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий -влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, — влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации либо лишение специального права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Статья 23.49. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного или газового оружия либо правил постановки его на учет.

Нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного или газового оружия либо правил постановки его на учет при изменении места жительства или места пребывания -влечет наложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых величин.

Статья 23.50. Уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов.

Уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов, совершенное лицом, у которого аннулировано разрешение на их хранение, -влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.

Статья 23.51. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения.

Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за исключением прицелов для охоты), порядок использования которых устанавливается законодательством Республики Беларусь, — влечет наложение штрафа в размере от двадцати до двадцати пяти базовых величин с конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения.

Статья 23.71. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

Незаконные приобретение, передача во владение, хранение, перевозка, пересылка или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему либо незаконные приобретение, передача во владение, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия —

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации либо лишение специального права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

Основные нарушения в сфере оборота оружия и боеприпасов за которые наступает уголовная ответственность

Статья 282. Незаконная охота.

1. Охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями и способами (незаконная охота), совершенная в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

2. Незаконная охота на территории заповедника, национального парка, заказника, на экологически неблагополучной территории, либо незаконная добыча диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, либо незаконная охота, совершенная лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, или повлекшая причинение ущерба в крупном размере, — наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Незаконная охота, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Незаконная охота, совершенная с использованием механического наземного, водного или воздушного транспортного средства либо повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Статья 294. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

1. Хищение огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

2. Хищение ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения либо основных частей такого оружия — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с целью сбыта, либо повторно, либо группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, которому оружие массового поражения или его основные части, огнестрельное оружие, его составные части или компоненты, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства выданы для служебного пользования или вверены под охрану, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные путем разбоя или вымогательства либо организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Статья 295. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

2. Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию), взрывчатых веществ, взрывных устройств, либо незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов огнестрельного оружия (кроме составных частей и компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), либо незаконные изготовление или сбыт основных частей взрывных устройств -наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от четырех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Статья 295-1. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

1. Незаконные приобретение, передача во владение, хранение, перевозка, пересылка или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему либо незаконные приобретение, передача во владение, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия, — наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

2. Незаконные изготовление либо сбыт охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, его составных частей, компонентов или боеприпасов к нему — наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до двух лет.

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, — наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до пяти лет.

Статья 295-2. Подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия.

Подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия — наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев, или лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 296. Незаконные действия в отношении холодного оружия.

1. Незаконные ношение либо перевозка холодного оружия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия, —

наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.

2. Незаконные изготовление либо сбыт холодного оружия — наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно, — наказываются штрафом, или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Статья 297. Незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия.

1. Незаконные ношение либо перевозка газового, пневматического или метательного оружия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия, -наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до шести месяцев.

2. Незаконные изготовление либо сбыт газового, пневматического или метательного оружия -наказываются штрафом, или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно, — наказываются штрафом, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Статья 298. Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ненадлежащее выполнение обязанностей лицом, которому была поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, повлекшее их хищение либо наступление тяжких последствий, -наказывается арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Статья 299. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями.

1. Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в крупном размере, — наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам, — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Статья 300. Ненадлежащее хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее хранение огнестрельного оружия законным владельцем, создавшее условия для использования этого оружия другим лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, — наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.