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Подписчик nesvizh-news.by в “Инстаграм” выиграл приз. Поздравляем!

14.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Подписчик nesvizh-news.by в “Инстаграм” выиграл приз. Поздравляем!

Nesvizh-news.by поздравляет несвижанку, ставшую тысячным подписчиком нашей странички в социальной сети “Инстаграм”. В качестве подарка Елене Азарко был вручен абонемент на посещение бассейна в Несвиже от ФОЦ Несвижского района. Для неё эта новость стала приятной неожиданностью. У Елены вся семья спортивная: муж Вячеслав играет в футбол, дочь не пропускает ни одного похода в тренажерный зал,  а наша героиня всем видам спорта предпочитает бег, поэтому пробежка на 8 километров для нее — норма. Как видите, участие в конкурсах “НН” — не только возможность что-нибудь выиграть, но и заявить о себе.

Всем нашим читателям спешим сообщить, что следующая планка для нашей группы в социальной сети “Инстаграм”— 1 500-ый подписчик. Расскажите об этом своим друзьям и, возможно, одному из них повезет. Подобные розыгрыши будут проведены и в других соцсетях, о них мы также сообщим в новостях на Nesvizh-news.by.



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Теги: Новости
 
 
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Nesvizh-news.by поздравляет несвижанку, ставшую тысячным подписчиком нашей странички в социальной сети “Инстаграм”. В качестве подарка Елене Азарко был вручен...
 
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Пинский Вестник
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
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