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В Гродно 16-летний подросток попал под колёса Opel

14.02.2020 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 февраля примерно в семь вечера в Гродно произошёл наезд на школьника. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний местный житель за рулём Opel двигался по улице Лиможа. Во время поворота налево автомобиль не пропустил подростка, который шёл на зелёный сигнал светофора. 

В Гродно 16-летний подросток попал под колёса Opel
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

16-летний юноша с ушибами и ссадинами был доставлен в детскую больницу. Выясняются обстоятельства ДТП. 

На неделе в Солигорском районе Citroën сбил в мужчину.

Пешеход вышел на проезжую часть – подробности здесь

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 13 февраля примерно в семь вечера в Гродно произошёл наезд на школьника.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний местный житель...
 
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Ивьевский край
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Lida.Info
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Слуцк Город
Смалявiцкi край
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Маяк Преднепровья
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