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В Гродно 16-летний подросток попал под колёса Opel
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 февраля примерно в семь вечера в Гродно произошёл наезд на школьника.
Как
16-летний юноша с ушибами и ссадинами был доставлен в детскую больницу. Выясняются обстоятельства ДТП.
На неделе в Солигорском районе Citroën сбил в мужчину.
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Новости Беларуси. 13 февраля примерно в семь вечера в Гродно произошёл наезд на школьника. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний местный житель...
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