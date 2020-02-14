В Гродно 16-летний подросток попал под колёса Opel

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 февраля примерно в семь вечера в Гродно произошёл наезд на школьника.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний местный житель за рулём Opel двигался по улице Лиможа. Во время поворота налево автомобиль не пропустил подростка, который шёл на зелёный сигнал светофора.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

16-летний юноша с ушибами и ссадинами был доставлен в детскую больницу. Выясняются обстоятельства ДТП.

На неделе в Солигорском районе Citroën сбил в мужчину.