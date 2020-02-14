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Президент грозит России штрафами за срыв строительства БелАЭС
14.02.2020 15:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belnovosti.by
После того, как российский Минфин заявил, что предложения Беларуси по смягчению условий кредита на БелАЭС неприемлемы, Александр Лукашенко вновь поднял тему штрафов.
О возможности введения санкций против России из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС президент заявил сегодня во время поездки по Гомельской области, передает
«Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», — заявил президент.
Тем не менее, на днях глава российского Минфина
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После того, как российский Минфин заявил, что предложения Беларуси по смягчению условий кредита на БелАЭС неприемлемы, Александр Лукашенко вновь поднял тему...
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