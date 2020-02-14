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Президент грозит России штрафами за срыв строительства БелАЭС

14.02.2020 15:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент грозит России штрафами за срыв строительства БелАЭС

фото: belnovosti.by

После того, как российский Минфин заявил, что предложения Беларуси по смягчению условий кредита на БелАЭС неприемлемы, Александр Лукашенко вновь поднял тему штрафов.

О возможности введения санкций против России из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС президент заявил сегодня во время поездки по Гомельской области, передает Белта.

«Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», — заявил президент.

Лукашенко рассказал, что проблема была обсуждена им с российским президентом во время встречи в Сочи 7 февраля. По словам президента Беларуси, Путин предложил «найти взаимоприемлемое решение», имея в виду компромисс, при котором России не пришлось бы платить штрафы. Лукашенко, по его словам, озвучил Путину свое предложение: снижение ставки по кредиту до 3% с 5,23% и отсрочка начала выплат на три года. Как заявил белорусский президент, у российского руководителя это предложение не вызвало отторжения.

Тем не менее, на днях глава российского Минфина  заявил о неприемлемости предложения белорусской стороны о снижении процентной ставки по кредиту и продлении срока его выплаты с 25 до 35 лет. 

 
 
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После того, как российский Минфин заявил, что предложения Беларуси по смягчению условий кредита на БелАЭС неприемлемы, Александр Лукашенко вновь поднял тему...
 
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