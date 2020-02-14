Свежая пятерка от Радуги ждет Вас уже в эти выходные. Только 14, 15 и 16 февраля.
Полутушка ЦБ охл., кг – 3,59
Апельсин, кг – 2,29
Кабачок/цукини/сельдерей стебли, кг – 5,99
Капуста цветная, кг – 4,99
Киви «Бабочка», кг – 3,29
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Щедрые выходные в магазине «Радуга»
14.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Свежая пятерка от Радуги ждет Вас уже в эти выходные. Только 14, 15 и 16 февраля.
Полутушка ЦБ охл., кг – 3,59
Апельсин, кг – 2,29
Кабачок/цукини/сельдерей стебли, кг – 5,99
Капуста цветная, кг – 4,99
Киви «Бабочка», кг – 3,29
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Свежая пятерка от Радуги ждет Вас уже в эти выходные. Только 14, 15 и 16 февраля.
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