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Маленький грызун упорно рыл яму, но работать ему мешала собака. Посмотрите, как он отреагировал
Источник материала: Tut.by
Никто не любит, когда им мешают работать — даже животные. Именно такой пример сняли на видео в США, где собака застала небольшого грызуна за работой. Зверек копал яму, но псу было все равно — кажется, он хотел поиграть. Посмотрите, чем это закончилось!
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Зверек копал яму, но псу было все равно.
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