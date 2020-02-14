Маленький грызун упорно рыл яму, но работать ему мешала собака. Посмотрите, как он отреагировал

Источник материала: Tut.by

Никто не любит, когда им мешают работать — даже животные. Именно такой пример сняли на видео в США, где собака застала небольшого грызуна за работой. Зверек копал яму, но псу было все равно — кажется, он хотел поиграть. Посмотрите, чем это закончилось!