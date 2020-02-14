Сергей Касперович: изменение пороговых значений баллов ЦТ не планируется

Источник материала: Вороновская газета





Изменение пороговых значений баллов ЦТ в этом году не планируется, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

о его словам, по этому вопросу проведен ряд круглых столов, обсуждений. «Первый вариант, вынесенный на обсуждение и рассмотрение, — оставить пороговые значения на уровне прошлого года, второй — увеличить их, третий — вовсе аннулировать. При этом аннулирование пороговых значений ни в коем случае не следует расценивать как открытый вход в систему высшего образования. Оно предполагает лишь то, что исключительно конкурсная ситуация будет определять тех, кто поступит», — рассказал Сергей Касперович.

В итоге с учетом тех рисков и позитивных моментов, которые присутствуют во время реализации каждого из этих вариантов, было принято предварительное решение о сохранении пороговых значений на уровне прошлого года. «Вопрос приема затрагивает большое количество граждан. Поэтому любое действие должно быть осмыслено и серьезно взвешено. Данная аргументация как раз и легла в основу того, что на текущий момент мы склоняемся к тому, чтобы сохранить пороговое значение на уровне прошлого года», — отметил начальник главного управления.

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