В Глубокском районе парень за вечер угнал две иномарки: одну сломал, вторую свалил в кювет

Источник материала: Tut.by

18-летний житель Глубокского района вечером 9 февраля угнал две иномарки: одну сломал, на второй съехал в кювет, сообщает милиция региона.

Вначале парень угнал старенький Merсedes одного из своих коллег. Но уехать далеко не получилось из-за поломки машины, которая возникла по вине самого угонщика.

Вторую машину парень увидел неподалеку. Хозяин оставил в Renault Laguna ключи в зажигании, поэтому угнать ее было нетрудно. Но и в этот раз поездка оказалась недолгой: сельчанин съехал в кювет.

Вскоре молодого человека задержала милиция.

Возбуждено уголовное дело. Парень уже был судим за угон.