|
В Глубокском районе парень за вечер угнал две иномарки: одну сломал, вторую свалил в кювет
Источник материала: Tut.by
18-летний житель Глубокского района вечером 9 февраля угнал две иномарки: одну сломал, на второй съехал в кювет,
Вначале парень угнал старенький Merсedes одного из своих коллег. Но уехать далеко не получилось из-за поломки машины, которая возникла по вине самого угонщика.
Вторую машину парень увидел неподалеку. Хозяин оставил в Renault Laguna ключи в зажигании, поэтому угнать ее было нетрудно. Но и в этот раз поездка оказалась недолгой: сельчанин съехал в кювет.
Вскоре молодого человека задержала милиция.
Возбуждено уголовное дело. Парень уже был судим за угон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18-летний парень уже был судим за угон.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)