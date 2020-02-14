



«Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси», - подчеркнул белорусский руководитель, добавив, что «это не интеграция, а инкорпорация».





"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - тут же добавил Лукашенко.





Россия хочет инкорпорировать Беларусь, но в этом ничего плохого нет? Как понимать столь противоречивые заявления?





На вопросы «Белорусского партизана» ответил директор Центра европейской интеграции Андрей Егоров.





- Сегодня в Светлогорске Лукашенко зарифмовал «интеграцию-инкорпорацию». Чем объяснить такие метаморфозы в мировоззрении белорусского руководителя?





- Никаких метаморфоз не происходит. Да и вообще Лукашенко славится тем, что способен высказывать одновременно противоречивые идеи: он говорит про инкорпорацию и тут же заявляет, что дорожные карты "углубленной интеграции" – это хорошо. Мол, если отказаться от 31-ой дорожной карты, то все остальные пойдут только на благо Беларуси.





В этом видно только раздражение Лукашенко тем, что его пытаются лишить власти в Беларуси через предложения, которые его не устраивают. Например, по его словам, ему предлагали пост спикера парламента "союзного государства". Безусловно, такое предложение его не устраивает, потому что он утрачивают всю полноту власти, которой обладает в Беларуси, и не получает взамен ничего равноценного.





Он, наверное, мог бы согласиться на некие варианты объединения, при которых он получил бы равный с Путиным статус. Но такой вариант не устраивает его визави.









- Два сопредседателя "союзного государства"?





- Может быть, но желательно Лукашенко в начале.





- Между тем, Россия постепенно оттесняет официальный Минск от кормушки. Лукашенко действительно не задумывается о том, чтобы раз и навсегда покончить с «углубленной интеграцией»?





- Сложно сказать. Но пока очевидно, что весь процесс «углубленной интеграции», объявленный еще в 2018 году, который для Беларуси связан с компенсацией за налоговый маневр, получением энергетических преференций, еще не завершился.





Вся эта катавасия с «углубленной интеграцией», с дорожными картами, ее можно было и не начинать, судя по результатам: белорусское руководство оказалось точно в той же точке, что и в 2018 году.





Ровным счетом ничего не изменилось в отношениях между Минском и Москвой, но все это время тридцать государственных органов занимались разработкой непонятно каких «дорожных карт», которые абсолютно не нужны Беларуси.





Но они создали эффект колеи: не дай Бог, они будут согласованы, их придется выполнять. Надо понимать, что 30 дорожных карт заведут Лукашенко в некое другое место, чем 31-ая дорожная карта, которая предполагает наднациональные органы?





Очевидно, что унификация налогового, гражданского законодательства, образовательных стандартов, финансовое регулирование, банковские правила, энергетический рынок, транспортная система – все это ведет нас в тупик.





Потом России будет гораздо проще объявить, что белорусскому суверенитету конец, и Россия вводит внешнее правление для Беларуси. Вся игра в «углубленную интеграцию» крайне опасная, ставкой в ней является суверенитет Беларуси. Это неприемлемо.





- Значит, в ближайшей перспективе игра продолжится?





- Как мы видим, Россия не уступает, не отступает от своих позиций. Более того, в ближайшей перспективе возможно наращивание давления со стороны Кремля, потому что, кроме энергетических проблем, Беларусь зависит от России по ряду других параметров, в частности, по доступу белорусских товаров на российский рынок, белорусский экспорт по ряду товарных позиций очень зависит от России.





Россия может ограничивать белорусский экспорт, создавая сложности для белорусских предприятий, которые могут нести миллионные убытки. Выбрана стратегия, судя по всему, медленного удушения Беларуси.





подходит время выплаты кредита по БелАЭС, который дополнительной нагрузкой ляжет на бюджет страны. А еще есть всякие кредитные обязательства Беларуси перед Россией, а ещекоторый дополнительной нагрузкой ляжет на бюджет страны.





И вот если все кусочки мозаики сложить в одну картинку зависимости Беларуси от России, которая стала следствием непродуманной политики этого режима в течение более 20 лет, то мы получим нехорошую перспективу для страны.









Россия может вдолгую разыгрывать сценарий рейдерского захвата Беларуси и в определенный момент Лукашенко может оказаться без внутренних ресурсов и отрезанный от поддержки России.