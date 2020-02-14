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"Гомельтранснефть Дружба" на полчаса приостанавливала транзит нефти в направлении Польши

14.02.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит ремонт на участке магистрали "Мозырь-Брест" в связи с обнаружением повреждения трубопровода. Сегодня на короткий срок потребовалась остановка транзита, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Гомельтранснефть Дружба" на полчаса приостанавливала транзит нефти в направлении Польши

В 12.30 на 18-м км магистрального нефтепровода "Мозырь - Брест" DN 800 обнаружена трещина. "Данный участок выведен из эксплуатации, в настоящее время на месте ведутся ремонтные работы. Перекачка нефти в направлении Польши восстановлена в 13.00", - уточнили в ОАО.

Как сообщалось, 7 февраля ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершило ремонт, начатый 3 февраля в ходе реконструкции технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций "Кобрин" и "Туров". На НПС "Кобрин" выполнен ремонт технологических перемычек DN500 между насосными станциями №1 и №2. На НПС "Туров" заменен участок нефтепровода между задвижками №21А-№22А и тройник перед задвижкой №1А. "Новый участок нефтепровода подключен, заполнен нефтью и введен в эксплуатацию", - сказали на предприятии.

Ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча - Мозырь" и "Мозырь - Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики, продолжается.

В 2019 году на предприятии проделали значительную работу по диагностике. Было обследовано 1,3 тыс. км линейной части трубопроводов. Результаты диагностики легли в основу разработанного ОАО "Гомельтранснефть Дружба" плана-графика устранения выявленных дефектов.

В целом на 2020 год на предприятии запланированы проекты по модернизации и реконструкции объектов с объемом инвестиций в более Br200 млн. Средства будут направлены как на обновление стального и железобетонного парка резервуаров, насосных станций, так и на реконструкцию трубопроводов. Первоочередная задача - замена трубопроводов, построенных в 1963 году, которые превысили производственный лимит (их нормативный срок эксплуатации 33 года). В "Гомельтранснефть Дружбе" намерены ежегодно заменять 2-3% трубопроводов, что соответствует общемировым тенденциям нефтетранспортных компаний.

 
Теги: Брест
 
 
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  ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит ремонт на участке магистрали "Мозырь-Брест" в связи с обнаружением повреждения трубопровода. Сегодня на короткий срок...
 
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