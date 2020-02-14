Король и София: история трагической любви из довоенного Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Однажды мне посчастливилось узнать о трогательной и трагической истории любви. Случилась она в Бресте в начале прошлого столетия и взбудоражила весь город.





Убили жену одного брестчанина на крыльце их же дома. Когда хоронили ее, то путь усопшей по указанию мужа устлали лепестками алых роз. Многие годы я пыталась узнать историю с самого начала. Однако ни имена, ни фамилии людей были мне неизвестны.

Только спустя время, когда прочитала о судьбе брестского доктора Павла Короля, поняла, что он и есть герой той истории. Хочется вспомнить ее еще раз в преддверии Дня всех влюбленных.

Доктор и общественный деятель

Павел Король и его жена София Лазаревна жили в известном всем брестчанам «доме Машерова» на Карла Макса, 20. В то время это была улица Зыгмунтовская, 18. Павел Иосифович был врачом широкой практики, в том числе и гинекологом, прием вел на дому, пользовался большой популярностью в городе как мастер своего дела.





Постоянно повышал врачебную квалификацию за рубежом, слыл одним из уважаемых и состоятельных людей города. Хотя по натуре он был человек скрытный, где-то хитроватый, но с высокими моральными качествами.

Родился доктор Король в июле 1890 года в деревне Ломаны Бяло-Подлясского повета. Окончил медицинский университет в Варшаве. Во время Первой мировой войны служил в российской армии. Имел звание офицера резерва Войска Польского.

Был руководителем Русского общества милосердия в Бресте, вице-председателем местного отделения Лиги Воздушной и Противогазовой обороны и Общества собственников недвижимости, также казначеем профсоюза врачей, членом Русского аграрного общества и Русской крестьянской организации. Владел единственным депутатским мандатом от Русского списка Сейма II созыва от пинского 60-го округа.

Трагический итог

Вот и сын их Игорь, когда посетил малую родину, сказал об этом Валентине Мартынчук, которая любезно согласилась поделиться важной и интересной информацией об их жизни. Их встреча произошла случайно. Валентина Васильевна работала заведующей шестнадцатым детсадом, на территории которого и размещается сегодня бывший дом семьи Король.





«В то время шли ремонтные работы в саду, — рассказывает Валентина Мартынчук. — Один из строителей сказал, что какой-то мужчина хочет со мной поговорить и утверждает, что это его дом, здесь он вырос. Это был Игорь Король, сын Павла и Софии. Я пригласила его, и мы немного побеседовали. Правда, он неохотно рассказывал о прошлом своих родителей, да и мне было неловко расспрашивать».

Игорь Король пояснил, что отец его из-за постоянной занятости не мог уделять должного внимания ни детям, ни жене. Поэтому Софии часто приходилось бывать без мужа в культурных заведениях города, да и Павел Иосифович этому не препятствовал, искупая, наверное, тем самым вину перед женой.

К тому же времена строгих правил отходили на задний план, когда женщине не позволялось выходить одной. Возможно, София и бывала не одна, а с подругами. Она слыла одной из первых красавиц Бреста, часто ее видели в компании молодых людей.

Однажды в нее влюбился офицер Садовский. Он не раз предлагал ей уехать с ним за границу, но София отказывалась, поскольку дорожила семьей. Обезумевший от любви к ней Садовский решает убить Софию, а затем себя. Первая попытка оказалась неудачной, а вторая привела к трагедии: София была застрелена на пороге своего дома 13 января 1927 года в возрасте 42 лет.





А вот ухажера пуля пощадила, раненым лежал он во дворе Короля. Когда приехала полиция и попросила Павла Иосифовича помочь Садовскому, он отказался. Садовский выжил. Его судили, но срока он не получил: его признали психически неуравновешенным. Садовский и дальше жил в городе.

А что на самом деле?

Трагический случай всколыхнул Брест. Мнения разделились: здесь было и осуждение, и сочувствие. Но виновата ли София? Доказательств, что она была в отношениях с Садовским, не нашлось по сей день. Возможно, устав от одиночества, она просто хотела по-женски насолить мужу и с легкостью приняла ухаживания молодого офицера, но не более того.





София и не думала, что легкая интрижка может стать настоящей трагедией для всей семьи. Если бы она любила Садовского, то приняла бы его предложение и осталась с ним.

После ее смерти Король больше не женился, растил двоих сыновей сам. В дальнейшем доктора ждало еще одно испытание. Осенью 1939 года его арестовали, затем он бесследно исчез.

По словам Валентины Мартынчук, Игорь приезжал в Брест еще раз с Владиславом Лыщинским, родственником жены, чтобы их реабилитировали. Женился сын Павла и Софии на дочери помещика князя Троекурова-Лыщинского, имение которого было в деревне Велокорите под Малоритой.

Жил в Варшаве, пошел по стопам отца и стал врачом. Его давно нет в живых. Второй сын, Николай, жил в Гродненской области. Братья между собой не общались, оба не оставили после себя наследников.