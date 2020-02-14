Иван Лавринович: «Местная власть должна решать проблемы оперативно и честно»

Источник материала: Вороновская газета





Прямую линию и личный прием граждан провел в городе Березовка помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. Спектр вопросов оказался максимально широким: от жилищных до правовых. На личный прием и телефонную линию обратились жители Лидского, Ошмянского, Ивьевского, Слонимского и Гродненского районов.









– Десятая часть жителей Гродненщины живет в небольших городах и райцентрах, – отметил помощник Президента – инспектор по Гродненской области. – В этом году я нацелен посетить их, узнать, чем живут люди, какие проблемы нужно решить, определить точки роста. Березовка для приема и прямой линии выбрана тоже не случайно. Здесь находится уникальное градообразующее предприятие со столетними традициями – бренд Беларуси.

Жительница деревни Винковцы Лидского района высказала недовольство качеством питьевой воды в колодце. В аналогичной ситуации и ее соседи. Присутствовавшие на приеме руководители структурных подразделений райисполкома пояснили, что на собрании в деревне решался вопрос строительства водопровода, но проложить его согласились хозяева 21 домовладения. Остальным сельчанам придется делать собственные скважины либо углублять колодцы. Подобный вопрос волнует также жителей нескольких домов по улице Солнечной в Лиде: нет ни колонки, ни водопровода. Иван Лавринович дал поручение разобраться с ситуацией.





Инвалид-колясочник из Лиды обратился на прямую линию с просьбой создать безбарьерную среду в старой пятиэтажке. Он живет с женой и маленьким ребенком на 4-м этаже. Технической возможности установить пандус нет, но в райцентре строится жилье, и в течение нескольких лет у него будет возможность построить квартиру с господдержкой на первом этаже.

Жители деревни Дикушки Лидского района просили возобновить маршрут Новогрудок – Гродно через их деревню по воскресеньям, так как они не могут поехать в костел в г.п. Желудок. Проблему пообещали изучить.





Гродненка просила помочь разобраться в деле сноса незарегистрированных домиков в садовом товариществе под Гродно. А лидчане интересовались сроками капитального ремонта дома и дворовой территории. Уплата утилизационного сбора, страховые выплаты за сгоревший дом, выплата денежных средств по договору подряда и другие проблемы озвучили заявители на приеме у помощника Президента.





– Вопросы, которые поступили на прямую линию и прием, касались в основном житейских проблем: жилищного фонда, благоустройства придомовых территорий, качества воды, – подытожил Иван Лавринович. – Местная власть должна решать вопросы оперативно и помогать людям, не откладывая в долгий ящик.

Во время приема заявители получили ответы на свои вопросы, а проблемы, которые нуждаются в более тщательном изучении, будут изучены. Все граждане, обратившиеся на прием и прямую телефонную линию, получат ответы.





– Мы должны говорить людям правду и пытаться им помочь, – отметил помощник Президента Иван Лавринович. – Такие приемы дают возможность лучше узнать ситуацию на местах.

Алла БИБИКОВА

Фото: Леонида ЩЕГЛОВА, БелТА https://grodnonews.by/