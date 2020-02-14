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День памяти воинов-интернационалистов. Мы всегда будем помнить и чтить

14.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В преддверии празднования 31-го года со дня вывода советских войск из Афганистана проходит много торжественных и важных встреч. Одна из таких состоялась 13 февраля.

День памяти воинов-интернационалистов. Мы всегда будем помнить и чтить
День памяти воинов-интернационалистов. Мы всегда будем помнить и чтить

Воины-интернационалисты во главе с председателем Ивьевской районной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Степаном Ивановичем Станилко отправились на кладбища в г. Ивье, г.п. Юратишки и аг. Геранены. Они посетили места захоронения и почтили память своих боевых товарищей, тех, кто не вернулся в родной дом, - погиб, исполняя интернациональный долг,
Воины не забыли и о родителях, потерявших своих сыновей в той войне, горе которых ничем не измерить, ни с чем не сравнить, навестив их и выразив слова бесконечной благодарности и сочувствия.
Такие встречи можно назвать данью памяти и смело сказать, что чтится подвиг каждого и ни один человек не забыт.

П. КЁЛЕР.

 
 
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В преддверии празднования 31-го года со дня вывода советских войск из Афганистана проходит много торжественных и важных встреч. Одна из таких...
 
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