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Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич

14.02.2020 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды 13 февраля пополнилась еще одной медалью. Бронзу сумела добыть Ксения Станкевич, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич

Также за награды соревнований боролись еще две наши представительницы – Анна Садченко и Василиса Марзалюк. Увы, но белоруски уступили в своих схватках и и остались без медалей.  

Чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды пополнилась бронзой Ксении Станкевич

14 февраля три представительницы белорусской школы борьбы поспорят за награды. Ванесса Колодинская вышла в финал в весе до 53 кг и оспорит золото европейской чеканки, а Ирина Курочкина в весе до 57 кг и Вероника Иванова в весовой категории до 62 кг проведут поединки за бронзу.  

Люди в материале: Анна Садченко, Василиса Марзалюк, Ксения Станкевич, Ванесса Колодинская, Ирина Курочкина, Вероника Иванова

 
 
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Новости Беларуси. В Риме продолжается чемпионат Европы по борьбе. Копилка белорусской команды 13 февраля пополнилась еще одной медалью. Бронзу сумела добыть...
 
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