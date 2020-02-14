Лукашенко заявил о готовности забирать у России транзитную нефть

Источник материала: Ежедневник



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По словам президента, если Россия не поставит нефть в нужных объемах, «мы начнем отбор из транзитной трубы».

14 февраля Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров Сочи предупреждал российские власти о таком развитии событий. «Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т - 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы», - цитирует президента Беларуси пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что Россия прокачивает через Беларусь 70 млн тонн нефти, причем Беларусь честно выполняет своим обязательства. При этом за «грязную» нефть, которая попала в «Дружбу» в прошлом году, Россия с Беларусью так и не рассчиталась. «Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать", - заявил Лукашенко.

Также, проинформировал президент, Беларусь продолжает прорабатывать вариант реверсных поставок нефти из ЕС. "Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе", - заявил Лукашенко.

По словам президента, он также ведет переговоры с США и Прибалтикой. "Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - раскрыл схему Новополоцкого НПЗ глава государства. Таким же образом сможет работать и завод в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией Украину и частично страны Евросоюза.

Лукашенко объяснил, почему Беларусь готова к таким вариантам, несмотря на их дороговизну. В пример он привел ту же Россию. Лукашенко напомнил, что в свое время она выделила десятки миллиардов долларов на строительство Турецкого и Северного потоков, чтобы не поставлять газ через Украину, приняв некоторые условия Киева. Однако Россия заняла принципиальную позицию. "Точно так и я говорю "нет". Мы будем по этим маршрутам прорабатывать альтернативные поставки нефти», - подытожил президент.