АБФФ возмутилась: клубы обязаны отпускать футболистов в сборную









заявлении АБФФ. Об этом говорится в официальномАБФФ.





В заявлении, в частности, подчеркивается, что "АБФФ всегда внимательно относилась к просьбам ведущих клубов, касающихся календаря национальных соревнований, с учетом имиджа белорусского футбола на международной арене.





Сейчас национальной сборной впервые за долгое время выпал реальный шанс побороться за место в финальной части чемпионата Европы, и мы крайне возмущены данной попыткой срыва заранее запланированного учебно-тренировочного сбора и международных товарищеских матчей".





некоторые клубы не отпустят своих игроков на товарищеские матчи сборной Беларус и с командами Узбекистана (23 февраля в Дубае) и Болгарии (26 февраля в Софии). В частности, это брестское "Динамо", борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер". Заявление АБФФ сделала в связи с публикациями ряда СМИ о том, чтои с командами Узбекистана (23 февраля в Дубае) и Болгарии (26 февраля в Софии). В частности, это брестское "Динамо", борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер".





АБФФ отмечает, что еще в начале декабря 2019 года было объявлено о проведении спаррингов национальной сборной в феврале 2020 года. После этого руководство федерации футбола провело все необходимые консультации с руководителями ведущих клубов.





Во время этих диалогов клубам разъяснялась важность проведения учебно-тренировочного сбора с 19 по 27 февраля 2020 года, а также выступления национальной команды в двух спаррингах в свете мартовских матчей плей-офф Лиги наций за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. Тогда клубы выразили понимание ситуации и обозначили готовность к сотрудничеству.









В заявлении также напоминается, что в соответствии с регламентом АБФФ по статусу и трансферам футболистов "футбольные клубы (школы) обязаны по вызовам АБФФ направлять футболистов в сборные команды Беларуси для участия в учебно-тренировочных мероприятиях по подготовке к соревнованиям, а также в международных матчах на основании утвержденного бюро исполкома АБФФ календарного плана подготовки и выступлений сборных команд".





При этом АБФФ может принять решение об установлении более длительного периода освобождения футболистов в сборные команды Беларуси.