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В Кобрине произошёл двойной наезд на местную жительницу

14.02.2020 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 февраля около восьми утра в Кобрине произошёл двойной наезд на пенсионерку. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 52-летний житель деревни Луцевичи Кобринского района за рулём Mazda ехал по улице Ленина. 

Перед пешеходным переходом автомобиль не остановился и сбил 77-летнюю местную жительницу. Затем женщина попала под колёса Audi 80, которым управлял 52-летний кобринчанин. 

В Кобрине произошёл двойной наезд на местную жительницу
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. По факту аварии ведётся проверка. 

На неделе в Гродно произошёл наезд на школьника. 

Подросток шёл по пешеходному переходу на зелёный свет – подробнее здесь

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 14 февраля около восьми утра в Кобрине произошёл двойной наезд на пенсионерку.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 52-летний житель...
 
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