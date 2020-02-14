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В Кобрине произошёл двойной наезд на местную жительницу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 февраля около восьми утра в Кобрине произошёл двойной наезд на пенсионерку.
Как
Перед пешеходным переходом автомобиль не остановился и сбил 77-летнюю местную жительницу. Затем женщина попала под колёса Audi 80, которым управлял 52-летний кобринчанин.
Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. По факту аварии ведётся проверка.
На неделе в Гродно произошёл наезд на школьника.
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Новости Беларуси. 14 февраля около восьми утра в Кобрине произошёл двойной наезд на пенсионерку. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 52-летний житель...
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