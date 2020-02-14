В Кобрине произошёл двойной наезд на местную жительницу

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 февраля около восьми утра в Кобрине произошёл двойной наезд на пенсионерку.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 52-летний житель деревни Луцевичи Кобринского района за рулём Mazda ехал по улице Ленина.

Перед пешеходным переходом автомобиль не остановился и сбил 77-летнюю местную жительницу. Затем женщина попала под колёса Audi 80, которым управлял 52-летний кобринчанин.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. По факту аварии ведётся проверка.

На неделе в Гродно произошёл наезд на школьника.