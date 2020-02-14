В Художественном музее открывается выставка первого в мире эко-архитектора (он из Беларуси)

Источник материала: Tut.by

15 февраля в Минске открывается выставка Лазаря Хидекеля . Это известный белорусский художник-супрематист, авангардист и первый в мире эко-архитектор. Она пройдет в Художественном музее с 15 февраля по 15 апреля.



Фото: предоставлено организаторами выставки Лазаря Хидекеля

Выставка приурочена к столетию знаменитого во всем мире творческого объединения УНОВИС, одним из основателей которого и был уроженец Витебска Лазарь Хидекель. Экспозиция называется «Нас поймут через 100 лет». И неспроста, потому как многие считают, что работы мастера, созданные век назад, опередили свое время. На выставке будут его ранние супрематические композиции, проекты летающих городов, города-сада, космических станций и поселений, легендарный журнал «АЭРО» — первый архитектурный экологический манифест.

Семья Хидекеля лично отбирала работы для выставки и предоставила около сотни оригинальных рисунков и документов из своего архива.



Фото: предоставлено организаторами выставки Лазаря Хидекеля

Сын Лазаря Хидекеля, известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель, поделился, что очень рад тому, что состоялось символичное возвращение его отца на родину.

— Ведь он родился в Витебске и начал свой творческий путь именно в Беларуси. Еще в 1920-е годы он предвидел озеленение крыш домов, необходимость строить дома и не зависеть при этом от уровня моря и даже космические жилища проектировал так, будто в них можно будет заселиться, — прокомментировал Марк. Оригиналы работ Марка Хидекеля в Минск из Нью-Йорка прилетели благодаря компании А1.

Дополняют выставку анимации внука художника Романа Хидекеля, фантазии на космическую тему, созданные по работам его знаменитого деда.

Лазарь Хидекель (1904 — 1986) — художник-супрематист, который в своих ранних работах предвосхитил минимал-арт, первый в мире супрематический архитектор и яркий представитель авангарда. Родился в Витебске, учился там в народном художественном училище у Марка Шагала, Мстислава Добужинского, Лазаря Лисицкого, Казимира Малевича и уже в возрасте 15 лет был одним из тех, кто 14 февраля 1920 года вошел в состав УНОВИСа — того самого творческого объединения, благодаря которому небольшой белорусский город превратился в центр мирового авангарда. Уже в 16 лет Лазарь Хидекель возглавил архитектурную мастерскую училища и именно архитектуре посвятил свою жизнь.

Выставка «Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель» Где: Национальный художественный музей

Когда: с 15 февраля по 15 апреля

Сколько: взрослым — 8 рублей, студентам дневного и школьникам — 4 рубля

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