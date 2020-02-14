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Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в индийском Бангалоре

14.02.2020 17:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире серии «Челленджер» в индийском Бангалоре, сообщили в программе «СТВ-спорт».  

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в индийском Бангалоре

Он провел встречу с итальянцем Юлианом Оклеппо. Поединок получился принципиальным и состоял из трех сетов и продолжался 2 часа 40 минут. Счет матча 6:7, 7:6, 4:6 в пользу итальянца. 14 февраля свой полуфинальный матч парного разряда проведут белорус Андрей Василевский и израильтянин Джонатан Эрлих.  

Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире в индийском Бангалоре

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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире серии «Челленджер» в индийском Бангалоре, сообщили в программе «СТВ-спорт».  ...
 
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