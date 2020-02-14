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Афиша мероприятий на 15-16 февраля в Каменецком районе

14.02.2020 15:43 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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15 февраля (суббота)

Верховичский СДК – тематическая дискотека «Любви все возрасты покорны», начало в 20.00;

Видомлянский СДК – тематическая программа «Афганистан – ты наша боль и горе», начало в 19.00; дискотека, начало в 19.30;

Войсковский СДК – Час памяти «Вспомним тех, кто воевал за пределами отчизны», начало в 15.00; детская развлекательная программа «Моя Валентинка!», начало в 17.00, детская дискотека;

Дмитровичский СДК – с 12 по 16  февраля – выставка детского рисунка «С Днем влюбленных!»;

Долбизнянский СДК – тематическая дискотека «Love is», начало в 21.00;

Каленковичский СДК – беседа «Пока мы помним, мы живем!», начало в 15.00;

Каменюкский СЦРиК – молодежная дискотека, начало в 22.00;

Мартынюковский СДК – «День любви и дружбы», начало в 17.00;

Новицковичский СДК – посиделки «На Грамніцы певень нап’ецца вадзіцы», начало в 17.00;

Огородникский СДК – час памяти «Афганистан – наша боль», начало в 13.00;

Омеленецкий СДК – танцевально-игровая программа «Я+ТЫ», начало в 21.00;

Пограничный СДК – праздник именинника для детей «К сожалению, день рождения только раз в году», начало в 14.00;

Ратайчицкий СК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

Ставский СДК – с 15.02 – выставка ДПИ; спортивно-развлекательная программа «Здоровым быть Здорово!», начало в 13.30; молодежная дискотека, начало в 21.00;

Турнянский СДК – игровая программа «Любовь как настроение!», начало в 20.00;

Ходосовский СДК – тематическая дискотека ко Дню святого Валентина «Они влюблены!», начало в 21.00.

С мероприятиями ко Дню воинов-интернационалистов можно познакомиться здесь.

16 февраля (воскресенье)

Пограничный СДК – спортивно-игровая программа «У теннисного стола», начало в 13.00.

 
Теги: знакомства
 
 
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15 февраля (суббота) Верховичский СДК – тематическая дискотека «Любви все возрасты покорны», начало в 20.00; Сообщение Афиша мероприятий на 15-16 февраля в Каменецком...
 
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