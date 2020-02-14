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Каждый узнает себя. Показываем, как мама-гепард усмиряет детёнышей

14.02.2020 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Быть родителем всегда непросто. Приходится проявлять терпение и понимание. Сначала малыши не осознают, что они поступают нехорошо. 

Каждый узнает себя. Показываем, как мама-гепард усмиряет детёнышей
Фото: reddit.com/user/MaxtriA 

Потом к ним приходит осознание, и они делают вид, что им крайне неловко. 

Каждый узнает себя. Показываем, как мама-гепард усмиряет детёнышей
Фото: reddit.com/user/MaxtriA 

Но до того, как ребёнок полностью повзрослеет и минует переходный возраст, который у определённых родителей способен вызвать седину, временами приходится использовать не самый вежливый, но весьма эффективный способ воздействия. 

Каждый узнает себя. Показываем, как мама-гепард усмиряет детёнышей
Фото: reddit.com/user/MaxtriA 

После этого в семье снова царит порядок, а малыши утешают друг друга, говоря, что родители это не со зла. 

Каждый узнает себя. Показываем, как мама-гепард усмиряет детёнышей
Фото: reddit.com/user/MaxtriA 

Кстати, недавно мы показывали котов, которые умеют очень ярко передавать свои эмоции.   

Взглянуть на любопытные фотографии можно здесь

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Быть родителем всегда непросто. Приходится проявлять терпение и понимание. Сначала малыши не осознают, что они поступают нехорошо.  Фото: reddit.com/user/MaxtriA  Потом к...
 
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