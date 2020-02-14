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В Бресте начался суд за подлог в экологических документах аккумуляторного завода

14.02.2020 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 февраля в суде Бреста началось рассмотрение уголовного дела Юлии Яковчик. Её обвиняют в служебном подлоге, сообщает TUT.by.

Яковчик ранее занимала руководящую должность в Брестской областной лабораторией аналитического контроля ГУ "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды". По данным следствия, женщина дважды в разное время вносила заведомо ложные сведения и записи в документы, чтобы выглядело, что аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" выполняет экологическое законодательство.

За это ей грозит до двух лет лишения свободы.

На суд пришло много местных жителей и журналистов — вопрос аккумуляторного завода для Бреста остаётся актуальным. А сама обвиняемая на процесс не появилась. Как пояснила адвокат: женщина находится в больнице, поэтому попросила перенести рассмотрение дела. Суд согласился отложить процесс до выздоровления Яковчик.

Брестчане уже почти два года борются против строительства аккумуляторного завода "АйПауэр" на окраине города. Предприятие построено, но не прошло экологическую экспертизу.

Наконец 2 июля 2019 года по поручению Александра Лукашенко Генпрокуратура начала проверку строительства завода. Руководство компании "АйПауэр" было задержано за дачу взятки. По этому же делу, как сообщалось, были задержаны два чиновника Минприроды — за получение взятки.

Брестский облисполком потребовал от компании "АйПауэр" вернуть деньги, выделенные в качестве инвестиций из государственного фонда. Это объяснялось тем, что компания не запустила производство завода в сроки, указанные в документах.
 
Теги: Брест
 
 
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14 февраля в суде Бреста началось рассмотрение уголовного дела Юлии Яковчик. Её обвиняют в служебном подлоге, сообщает TUT.by.
 
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