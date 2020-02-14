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Белорусские спасатели запускают новый проект — "Энциклопедия безопасности"

14.02.2020 19:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские спасатели запускают новый проект — "Энциклопедия безопасности". Это цикл видеороликов, в которых и взрослым, и детям напоминают основные правила безопасности.

Специалисты подробно разбирают ситуации, в которых может оказаться человек и что он должен делать. Речь идёт об оказании первой медпомощи, о действиях при пожаре и даже во время нападения агрессивного пса, передает "Еврорадио".

Первый выпуск посвящён пожару в квартире. Зрители узнают, что делать и как можно победить огненную стихию собственными силами, сообщает пресс-служба МЧС.
 
 
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Белорусские спасатели запускают новый проект — "Энциклопедия безопасности". Это цикл видеороликов, в которых и взрослым, и детям напоминают основные правила...
 
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