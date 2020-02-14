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Роман Мотульский. Анонс программы «В людях»

14.02.2020 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Молодёжь Беларуси и России обменяется любимыми книгами. Организованы специальные пункты сбора изданий

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Новости Беларуси. Международная акция накануне Дня книгодарения стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Роман Мотульский. Анонс программы «В людях»

Организатором выступила молодежь Беларуси и России. В рамках акции мальчики и девочки смогут подарить книге другую жизнь: сдать ее в специальный пункт сбора в своей стране. А оттуда печатное издание отправится в города-побратимы Беларуси или России. Только в Минской области таких пунктов 50.

Роман Мотульский. Анонс программы «В людях»

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской организации пионеров:
Уже порядка 500 книг у нас отправились в Российскую Федерацию. Очень нам приятно отметить, что это книги не только мировой литературы, но очень много есть книг белорусских авторов. Ребята готовят небольшие такие записочки, где рассказывают, почему стоит прочитать эту книгу.

Роман Мотульский. Анонс программы «В людях»

Такой проект в Минской области проходит впервые. Юные читатели смогут не только поделиться любимыми книгами со своими сверстниками, но и поближе познакомиться.

Роман Мотульский. Анонс программы «В людях»

 
Теги: знакомства
 
 
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Молодёжь Беларуси и России обменяется любимыми книгами. Организованы специальные пункты сбора изданий window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 239538, containerId:...
 
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