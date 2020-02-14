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Бетонную ручку подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Светлогорск

14.02.2020 21:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хотя визит Президента для сотрудников Светлогорского завода железобетонных изделий оказался сюрпризом на месте быстро сориентировались и преподнесли подарок бетонную ручку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Бетонную ручку подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Светлогорск

Бетонную ручку подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Светлогорск

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Хотя визит Президента для сотрудников Светлогорского завода железобетонных изделий оказался сюрпризом – на месте быстро сориентировались...
 
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