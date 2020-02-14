|
Бетонную ручку подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Светлогорск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хотя визит Президента для сотрудников Светлогорского завода железобетонных изделий оказался сюрпризом – на месте быстро сориентировались и преподнесли подарок – бетонную ручку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хотя визит Президента для сотрудников Светлогорского завода железобетонных изделий оказался сюрпризом – на месте быстро сориентировались...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)