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Науседа: предложения Литвы помогают Лукашенко в переговорах с Путиным

14.02.2020 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предложения Литвы предоставить Беларуси альтернативу относительно путей поставок энергоресурсов, помогают президенту Александру Лукашенко вести переговоры с Россией.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда"со ссылкой на Delfi.

"Наверное, вы не сможете отрицать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину Лукашенко говорить как равноценному партнеру с Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернативы, не слишком мог бы чего-то требовать", - сказал Науседа, имея в виду тяжелые переговоры Беларуси об условиях поставки нефти и природного газа.

"В некотором смысле мы создаем условия, чтобы переговоры двух, на первый взгляд, неравноценных государств, могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных", - добавил он.

Он подчеркнул, что конкурентоспособность Беларуси в настоящее время "гарантирована искусственно заниженным ценами на энергоресурсы".

"Зная это и очень хорошо понимая ситуацию, Россия пользуется этим как инструментом шантажа", - сказал Науседа.


Разведка Литвы в обнародованном в этом месяце отчете констатировала, что переговоры России с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и углублении интеграции переходят в политическое давление.

Разведка подчеркивает, что Россия стремится увеличить свое влияние в Беларуси, пользуясь как главным рычагом "слабой, недиверсифицированной, зависящей от получаемых на льготных условиях из России энергоресурсов экономикой Беларуси".

Как пишет БелТА, Лукашенко 14 февраля заявил, что Беларусь рассматривает возможность закупки нефти через балтийские порты при содействии США.

"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переделаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - сказал Лукашенко, отметив, что по такой схеме планируется обеспечивать потребности новополоцкого НПЗ "Нафтан".

Аналогичным образом, продолжил глава государства, сможет работать и завод в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие потом обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу.

Лукашенко также заявил, что в России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.
 
 
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Предложения Литвы предоставить Беларуси альтернативу относительно путей поставок энергоресурсов, помогают президенту Александру Лукашенко вести переговоры с...
 
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