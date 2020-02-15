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Вольер в валентинках и праздничный ужин. Свидание для лам устроили в Минском зоопарке

15.02.2020 00:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Найти друг друга. В зоопарке 14 февраля состоялось свидание лам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вольер в валентинках и праздничный ужин. Свидание для лам устроили в Минском зоопарке

Это южноамериканские родственники верблюдов. Организовали свидание на высшем уровне. Вольер украсили валентинками, для влюблённых приготовили ужин из отборных овощей и даже аксессуары подобрали.

Вольер в валентинках и праздничный ужин. Свидание для лам устроили в Минском зоопарке

Вольер в валентинках и праздничный ужин. Свидание для лам устроили в Минском зоопарке

Правда, как не старался темпераментный Шурик, отвлечь от еды Веснушку он не смог. Скорее дело в том, что их чувства уже проверены временем.

Вольер в валентинках и праздничный ужин. Свидание для лам устроили в Минском зоопарке

Ирина Климчук, методист Минского зоопарка:
Шурик давний житель Минского зоопарка, он приехал из Липецка и жил здесь один. Но для того, чтобы ему не было скучно, год назад из Гродно привезли самку Веснушку. В этом году у них появилась малышка.

Люди в материале: Ирина Климчук

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Найти друг друга. В зоопарке 14 февраля состоялось свидание лам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это южноамериканские...
 
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