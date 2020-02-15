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Александр Гагиев о ЧЕ по биатлону: главная проблема – это снег

15.02.2020 00:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 тысяч кубометров снега заготовлено в «Раубичах» для проведения чемпионата Европы по биатлону,  сообщили в программе «СТВ-спорт». Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта. Так что у белорусской стороны ещё есть время довести все до идеала.

Александр Гагиев о ЧЕ по биатлону: главная проблема – это снег


Напомним, континентальное первенство изначально должна была принять Эстония, но из-за неблагоприятных погодных условий, форум второй год подряд пройдёт у нас. Ожидается, что в турнире примут участие более 30 команд. Это примерно 500 участников.

Александр Гагиев о ЧЕ по биатлону: главная проблема – это снег

Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе пройдет и этап Кубка IBU. Он состоится с 4 по 7 марта. Программа этого турнира претерпела изменения и будет сокращена на один день. 

Александр Гагиев о ЧЕ по биатлону: главная проблема – это снег

Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта:
В том году был очень большой опыт: провели чемпионат Европы, летний чемпионат мира. Поэтому у нас все для того, чтобы провести, есть: и человеческий потенциал, и судейские бригады, есть все оборудование (указатели  и др.). До каждых мелочей. Очень много было сделано в том году. Поэтому на багаже того года нам и легче проводить. Главная проблема, я еще раз подчеркиваю – это снег (здесь подробнее).

Белорусские любители спорта смогут на протяжении двух недель увидеть биатлон высокого уровня. 

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Новости Беларуси. 10 тысяч кубометров снега заготовлено в «Раубичах» для проведения чемпионата Европы по биатлону,  сообщили в программе...
 
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