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Александр Гагиев о ЧЕ по биатлону: главная проблема – это снег
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 тысяч кубометров снега заготовлено в «Раубичах» для проведения чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-спорт». Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта. Так что у белорусской стороны ещё есть время довести все до идеала.
Помимо чемпионата Европы в спорткомплексе пройдет и этап Кубка IBU. Он состоится с 4 по 7 марта. Программа этого турнира претерпела изменения и будет сокращена на один день.
Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта:
Белорусские любители спорта смогут на протяжении двух недель увидеть биатлон высокого уровня.
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Новости Беларуси. 10 тысяч кубометров снега заготовлено в «Раубичах» для проведения чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе...
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